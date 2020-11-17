Текущие события
Футбол. Сборные
16.11
США
Панама
62
Хоккей. КХЛ
16.11
Динамо Р
Куньлунь
53
Хоккей. КХЛ
16.11
Витязь
Спартак
13
Хоккей. КХЛ
16.11
ХК Динамо
Нефтехимик
30
Хоккей. КХЛ
16.11
СКА
Салават Юлаев
ОТ
32
Хоккей. КХЛ
16.11
ЦСКА
Локомотив
31
Хоккей. КХЛ
16.11
Йокерит
Трактор
13
Хоккей. КХЛ
16.11
Ак Барс
Автомобилист
30
Все события
Фоторепортажи
10«Динамо» разгромило «Локомотив» в дерби
21Нелепая карточка Суареса и спасения Гильерме. «Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико»
00:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Тодт рассказал, следит ли Михаэль Шумахер за карьерой сына

Президент ФИА Жан Тодт рассказал о состоянии Михаэля Шумахера.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Я всегда осторожно отвечаю на вопрос о состоянии Михаэля Шумахера. Я вижусь с ним один или два раза в месяц, и мой ответ остаётся прежним: он окружён теплотой и заботой. Нам остаётся только пожелать ему и семье, чтобы ситуация налаживалась. Конечно, Михаэль следит за выступлениями сына. Вероятно, в следующем году Мик станет пилотом Формулы-1. Это станет для него большим вызовом. А мы просто будем рады возвращению фамилии Шумахер в высшую категорию автоспорта», — приводит слова Жана Тодта французский RTL.

Напомним, в декабре 2013 года Шумахер, катаясь на горных лыжах, получил в результате падения тяжёлые травмы головы. О состоянии его здоровья нет достоверной информации, поскольку семья предпочитает хранить всё в тайне.

Читайте также
 Сколько заработал Хабиб на всю свою карьеру?
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Невиноватые: Россия может вернуться на мировую биатлонную арену
Московский «Спартак» десять дней не тренируется с Тедеско
Произошла замена арбитров в матче Лиги наций Сербия — Россия
Напавший на Харитонова Яндиев рассказал свою версию конфликта
Даниил Медведев с победы стартовал на Итоговом чемпионате АТР
Гол со своей половины не спас «Салават» в игре против СКА в КХЛ
Луис Суарес заразился коронавирусом перед матчем с «Локомотивом»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь