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01:33 (мск), источник: Autosport.com.ru

Льюис Хэмилтон: Я несколько раз вел переговоры с Ferrari

Семикратный чемпион мира Формулы 1 рассказал, что не смог прийти к соглашению с итальянской командой.

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Семикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон рассказал, что пару раз начинал переговоры с Ferrari, но всегда они заканчивались неудачно. По словам британского гонщика, условия сотрудничества не устраивали ни его, ни команду.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я никогда не был близок к переходу в Ferrari. Несколько раз мы вели переговоры, но не заходили дальше понимания, какие есть варианты условий сотрудничества, — цитирует Хэмилтона La Gazzetta dello Sport. — Наши точки зрения в этих переговорах никогда не совпадали — возможно, мы просто общались в неподходящее время. Не знаю, но, в конце концов, на всё всегда есть причины».

У Хэмилтона пока нет контракта на 2021 год. Но сам Льюис и команда Mercedes не раз подчеркивали, что продление соглашения — простая формальность.

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