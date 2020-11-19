Льюис Хэмилтон: Я несколько раз вел переговоры с Ferrari

Семикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон рассказал, что пару раз начинал переговоры с Ferrari, но всегда они заканчивались неудачно. По словам британского гонщика, условия сотрудничества не устраивали ни его, ни команду.

«Я никогда не был близок к переходу в Ferrari. Несколько раз мы вели переговоры, но не заходили дальше понимания, какие есть варианты условий сотрудничества, — цитирует Хэмилтона La Gazzetta dello Sport. — Наши точки зрения в этих переговорах никогда не совпадали — возможно, мы просто общались в неподходящее время. Не знаю, но, в конце концов, на всё всегда есть причины».