В Ferrari работают над «Супербыстрым» двигателем

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Накануне руководитель Ferrari Маттиа Бинотто с осторожным оптимизмом высказался по поводу перспектив команды в следующем сезоне. Как удалось выяснить итальянским журналистам, повод ждать улучшения результатов действительно есть.

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Как сообщает Scuderia Fans, в Маранелло разработали новый двигатель внутреннего сгорания с предельно короткой фазой зажигания, благодаря чему топливо попадает в двигатель быстрее и расходуется более эффективно. По этой причине установка получила рабочее название «Superfast» («супербыстрый»). Кроме того, в команде планируют увеличить производительность мотора-генератора тепловой энергии (MGU-H) за счёт применения уменьшенного турбонагнетателя с полностью новым интеркулером.