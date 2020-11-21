В Ferrari работают над «Супербыстрым» двигателем
Именно такое название в Маранелло получила силовая установка к сезону-2022.
Именно такое название в Маранелло получила силовая установка к сезону-2022.
Накануне руководитель Ferrari Маттиа Бинотто с осторожным оптимизмом высказался по поводу перспектив команды в следующем сезоне. Как удалось выяснить итальянским журналистам, повод ждать улучшения результатов действительно есть.
Как сообщает Scuderia Fans, в Маранелло разработали новый двигатель внутреннего сгорания с предельно короткой фазой зажигания, благодаря чему топливо попадает в двигатель быстрее и расходуется более эффективно. По этой причине установка получила рабочее название «Superfast» («супербыстрый»). Кроме того, в команде планируют увеличить производительность
«Супербыстрый» двигатель появится на машинах Ferrari только в 2022 году, но в сезоне-2021 Скудерия планирует внедрить отдельные решения из этого проекта. По слухам, общая прибавка к мощности на старте сезона составит примерно 30 лошадиных сил.