Состояние Алекса Дзанарди стабилизировалось

После нескольких месяцев тишины появились новости о состоянии Алекса Дзанарди. 19 июня бывший гонщик Формулы-1 попал в ДТП при тренировке на ручном велосипеде и получил множественные травмы лица и головы. Несколько недель он находился в искусственной коме.

В больнице Сан-Раффаэле в Милане подтвердили, что состояние Дзанарди стабилизировалось, и 21 ноября его перевезли в больницу в Падуе.

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