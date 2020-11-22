Состояние Алекса Дзанарди стабилизировалось
Итальянский спортсмен перевезен в другую больницу.
Итальянский спортсмен перевезен в другую больницу.
После нескольких месяцев тишины появились новости о состоянии Алекса Дзанарди. 19 июня бывший гонщик Формулы-1 попал в ДТП при тренировке на ручном велосипеде и получил множественные травмы лица и головы. Несколько недель он находился в искусственной коме.
В больнице
«Физическое и неврологическое состояние пациента достаточно стабильное для транспортировки. Больница оснащена всем необходимым оборудованием и находится ближе к его дому», — сообщила