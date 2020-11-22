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13:42 (мск), источник: Autosport.com.ru

Состояние Алекса Дзанарди стабилизировалось

Итальянский спортсмен перевезен в другую больницу.

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Источник: AP 2020

После нескольких месяцев тишины появились новости о состоянии Алекса Дзанарди. 19 июня бывший гонщик Формулы-1 попал в ДТП при тренировке на ручном велосипеде и получил множественные травмы лица и головы. Несколько недель он находился в искусственной коме.

В больнице Сан-Раффаэле в Милане подтвердили, что состояние Дзанарди стабилизировалось, и 21 ноября его перевезли в больницу в Падуе.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Физическое и неврологическое состояние пациента достаточно стабильное для транспортировки. Больница оснащена всем необходимым оборудованием и находится ближе к его дому», — сообщила пресс-служба больницы Сан-Раффаэле.

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