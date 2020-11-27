Льюис Хэмилтон — быстрейший во второй тренировке Ф1 в Бахрейне
Семикратный чемпион мира Формулы-1 возглавил обе пятничные сессии, Даниил Квят — девятый.
Семикратный чемпион мира Формулы-1 возглавил обе пятничные сессии, Даниил Квят — девятый.
Гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон завершил вторую часть свободных заездов в Бахрейне с лучшим временем, на 0,347 секунды опередив Макса Ферстаппена.
Свой лучший результат Льюис показал на шинах Soft в финальной трети сессии — 1.28,971. Вторым с временем 1.29,318 (на шинах Medium) стал Макс Ферстаппен. Ненамного отстал от него Валттери Боттас — 1.29,336.
В середине сессии в серьёзную аварию попал Алекс Албон: гонщик Red Bull широко вышел из последнего поворота, потерял машину на скользком покрытии вне трассы и с силой ударился о барьер безопасности.
Российский гонщик Даниил Квят показал девятый результат, отстав на 0,349 секунды от напарника по AlphaTauri Пьера Гасли, который занял шестое место.