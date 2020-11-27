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20:17 (мск), источник: Autosport.com.ru

Льюис Хэмилтон — быстрейший во второй тренировке Ф1 в Бахрейне

Семикратный чемпион мира Формулы-1 возглавил обе пятничные сессии, Даниил Квят — девятый.

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Гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон завершил вторую часть свободных заездов в Бахрейне с лучшим временем, на 0,347 секунды опередив Макса Ферстаппена.

Свой лучший результат Льюис показал на шинах Soft в финальной трети сессии — 1.28,971. Вторым с временем 1.29,318 (на шинах Medium) стал Макс Ферстаппен. Ненамного отстал от него Валттери Боттас — 1.29,336.

Во время загрузки произошла ошибка.

В середине сессии в серьёзную аварию попал Алекс Албон: гонщик Red Bull широко вышел из последнего поворота, потерял машину на скользком покрытии вне трассы и с силой ударился о барьер безопасности. Англо-тайца после аварии отправили в медицинский центр — он в порядке. После возобновления сессии на трассе вновь ненадолго появились красные флаги — в этот раз из-за собаки, которая проникла на автодром, но вскоре самостоятельно его покинула.

Российский гонщик Даниил Квят показал девятый результат, отстав на 0,349 секунды от напарника по AlphaTauri Пьера Гасли, который занял шестое место.

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