Льюис Хэмилтон — быстрейший во второй тренировке Ф1 в Бахрейне

Свой лучший результат Льюис показал на шинах Soft в финальной трети сессии — 1.28,971. Вторым с временем 1.29,318 (на шинах Medium) стал Макс Ферстаппен. Ненамного отстал от него Валттери Боттас — 1.29,336.

В середине сессии в серьёзную аварию попал Алекс Албон: гонщик Red Bull широко вышел из последнего поворота, потерял машину на скользком покрытии вне трассы и с силой ударился о барьер безопасности. Англо-тайца после аварии отправили в медицинский центр — он в порядке. После возобновления сессии на трассе вновь ненадолго появились красные флаги — в этот раз из-за собаки, которая проникла на автодром, но вскоре самостоятельно его покинула.