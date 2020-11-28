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28 ноября, источник: Чемпионат.com

Квят: Совершил пару ошибок в решающей попытке

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят прокомментировал итоги квалификации Гран-при Бахрейна.

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Источник: Reuters

«Вполне доволен, как прошла квалификация, хорошая сессия. Второй сегмент получился очень сильным, у нас была попытка на другом составе шин, и мы это сделали, пусть и оказались под приличным давлением, однако справились. Я не очень доволен решающей попыткой в третьем сегменте, поскольку совершил пару ошибок, плюс, возможно, мы выбрали неверные настройки переднего антикрыла. Тем не менее это сильная квалификация, которая даёт нам возможность провести завтра сильную гонку. Шины здесь сильно изнашиваются, так что не стоит ждать повторения того, что мы видели ранее в этом сезоне. Конечно, были гонки, где было непросто работать с шинами, но завтра нас наверняка ждёт интересный вызов», — приводит слова Даниила Квята пресс-служба команды.

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