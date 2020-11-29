Грожан въехал в стену на Гран-при Бахрейна, его болид загорелся
ТАСС, 29 ноября. Гонка
ТАСС, 29 ноября. Гонка
На первом круге Грожан на высокой скорости столкнулся с российским пилотом «Альфа Таури» Даниилом Квятом и въехал в стену. Столкновение произошло по вине 34-летнего француза. От удара его болид развалился пополам и загорелся. Гонщик смог самостоятельно покинуть место аварии, но в дальнейшем лишь в сопровождении маршалов добрался до медицинской машины.
Грожан выступает за «Хаас» с 2016 года. Всего француз провел восемь сезонов в «Формуле-1», десять раз гонщик поднимался на подиум.