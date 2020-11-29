Грожан въехал в стену на Гран-при Бахрейна, его болид загорелся

На первом круге Грожан на высокой скорости столкнулся с российским пилотом «Альфа Таури» Даниилом Квятом и въехал в стену. Столкновение произошло по вине 34-летнего француза. От удара его болид развалился пополам и загорелся. Гонщик смог самостоятельно покинуть место аварии, но в дальнейшем лишь в сопровождении маршалов добрался до медицинской машины.