Пилот «Хааса» Грожан не получил серьезных травм в аварии на Гран-при Бахрейна
ТАСС, 29 ноября. Французский пилот команды «Формулы-1» «Хаас» Ромен Грожан не получил серьезных травм в аварии на
ТАСС, 29 ноября. Французский пилот команды «Формулы-1» «Хаас» Ромен Грожан не получил серьезных травм в аварии на
В воскресенье Грожан влетел в стену после столкновения на первом круге с российским пилотом «Альфа Таури» Даниилом Квятом, после чего его болид разорвало на две части.
«С Роменом все в порядке, я не хочу делать комментарии, касающиеся медицинских аспектов, но у него легкие ожоги на руках и лодыжках, — сказал Штайнер. — Очевидно, он находится в шоке. Я хочу поблагодарить спасательные бригады, которые сработали очень быстро. Маршалы и сотрудники Международной автомобильной федерации проделали большую работу, было страшно».
Грожан выступает за «Хаас» с 2016 года. Всего француз провел восемь сезонов в «Формуле-1», десять раз поднимался на подиум.