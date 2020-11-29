Пилот «Хааса» Грожан не получил серьезных травм в аварии на Гран-при Бахрейна

В воскресенье Грожан влетел в стену после столкновения на первом круге с российским пилотом «Альфа Таури» Даниилом Квятом, после чего его болид разорвало на две части.

«С Роменом все в порядке, я не хочу делать комментарии, касающиеся медицинских аспектов, но у него легкие ожоги на руках и лодыжках, — сказал Штайнер. — Очевидно, он находится в шоке. Я хочу поблагодарить спасательные бригады, которые сработали очень быстро. Маршалы и сотрудники Международной автомобильной федерации проделали большую работу, было страшно».