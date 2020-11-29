Грожан чуть не погиб, Квят перевернул Стролла: Гран-при Бахрейна превратился в боевик
Хэмилтон одержал очередную победу, а Квяту так и не удалось набрать очки — он поучаствовал в двух авариях.
Хэмилтон одержал очередную победу, а Квяту так и не удалось набрать очки — он поучаствовал в двух авариях.
На старте Боттас не смог как следует разогнаться с грязной части решётки и мгновенно упустил Хэмилтона, беспомощно наблюдая, как проезжает Ферстаппен, и откатился на шестую позицию — вперёд вырвались даже Перес, Албон и Риккардо.
Правда, борьба продолжалась совсем недолго — уже в четвёртом повороте между Квятом и Грожаном в конце пелотона произошёл контакт — россиянин ехал по своей траектории, но «Хаас» начал смещаться правее и налетел на колесо «Альфа Таури».
Почти полтора часа персонал трассы восстанавливал разрушенные барьеры, и лишь затем дирекция гонки решила возобновить заезд. Хэмилтон вновь уверенно разогнался со своей позиции, а вот у Ферстаппена на чётной стороне решётки возникла пробуксовка, но голландец сумел сначала заблокировать Боттаса, а в первом повороте отбиться от Переса.
И вновь гонка продолжалась недолго: в восьмом повороте после контакта со всё тем же Даниилом Квятом перевернулась машина Лэнса Стролла. К счастью, гонщик вновь самостоятельно покинул кокпит. Однако к третьему кругу пелотон потерял уже вторую машину. Пока убирали «Рейсинг Пойнт», на трассу выехал автомобиль безопасности, и Валттери Боттас воспользовался возможностью перейти на «хард». Теперь, правда, финн шёл лишь 16-м.
Рестарт прошёл без приключений — Хэмилтон, Ферстаппен и Перес сохранили позиции в первой тройке, далее расположились Албон и Норрис, а Окон попал под плотный прессинг Шарля Леклера. В этой паре, впрочем, обгонов так и не произошло, а вот Карлос Сайнс прошёл Риккардо и Гасли и вышел на восьмую позицию.
На двух обгонах Сайнс не остановился и спустя несколько кругов в красивой борьбе прошёл Шарля Леклера и теперь шёл седьмым. Шарль потерял ритм и почти сразу же уступил Даниэлю Риккардо. Угнаться за «Рено» «Феррари» было не по силам, Леклер отставал от австралийца и вскоре пропустил к тому же и Пьера Гасли. А вот Даниил Квят так и не смог пройти гонщика «Скудерии» и застрял позади него на 11-м месте.
Хэмилтон тем временем уверенно контролировал гонку впереди и оторвался от Ферстаппена на 3,5 секунды. Однако на первом
Серхио Перес, всю дистанцию занимавший третью позицию, отстал от пары лидеров на 16 секунд и уже никак им не угрожал, зато Чеко оторвался от Албона почти на четыре секунды. Позади же первой четвёрки настоящие чудеса творил «Макларен» — Норрис закрепился на пятой позиции, а Сайнс, после
Гонка шла своим чередом, пока на 35-м круге в боксы не свернул Макс Ферстаппен — голландцу хватило шин лишь на 14 кругов, и он взял свежий комплект «харда». Кругом спустя второй
На свежих шинах Хэмилтон с Ферстаппеном
Третьим к финишу должен был приехать Серхио Перес — это был бы его второй подряд и десятый подиум в карьере, однако за несколько кругов до финиша на его машине сгорел двигатель. Мексиканец остановил полыхающий автомобиль на обочине, а судьи выпустили на трассу автомобиль безопасности.
Эвакуировать автомобиль быстро не удалось, и гонка в итоге закончилась в режиме жёлтых флагов. Третье место занял Александер Албон — и это его второй подиум в карьере. Ландо Норрис и Карлос Сайнс заняли четвёртое и пятое места, а шестым гонку закончил Пьер Гасли — француз, в отличие от других, не поехал на второй плановый
В общем зачёте по итогам 15 этапов лидирует Льюис Хэмилтон, который ещё в предыдущей гонке обеспечил себе чемпионство. Второе место
В Кубке конструкторов «Мерседес» и «Ред Булл» уже обеспечили себе первое и второе места, а в борьбе за третью строчку вперёд вырвался «Макларен». «Рейсинг Пойнт» после двойного схода в Бахрейне уступает Уокингу 17 баллов. «Рено» и «Феррари»
Следующий этап —
Дмитрий Захарченко