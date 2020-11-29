Хэмилтон: Долгое ожидание рестарта Гран-при Бахрейна выбило из колеи

«Гонка оказалась тяжелой в первую очередь в физическом смысле. Во-первых, в самом начале мы были вынуждены прождать около часа, что само по себе выбивает из колеи. Так что мне нужно было вновь сосредоточиться, когда объявили рестарт. Мои соперники были весьма быстры сегодня, так что мне приходилось постоянно оставаться в напряжении и стараться не подпустить их ближе. К тому же здесь много быстрых поворотов, что выматывает именно физически. Опять же, мне приходилось отвечать, когда Макс (Ферстаппен) ускорялся. Мои шины уже начинали скользить, так что я переживал, как дотяну до конца. Но команда опять проделала отличную работу, реализовала правильную стратегию, за что я ей очень благодарен», — сказал Хэмилтон, которого цитирует motorsport.com.