Выбравшийся из горящей машины Грожан признан гонщиком дня

На первом круге воскресной гонки на трассе «Сахир» Грожан, совершая маневр, столкнулся с пилотом «Альфа Таури» Даниилом Квятом. Болид француза вылетел с трека, врезался в ограждение и загорелся. Машина француза серьезно пострадала, на фото с места событий видно, что задняя часть болида была полностью отделена от передней, которая также выглядит обгоревшей. Рельс безопасности, в который врезался Грожан, был пробит насквозь.