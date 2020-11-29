Выбравшийся из горящей машины Грожан признан гонщиком дня
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Благополучно выбравшийся из горящей машины французский пилот «Хааса» Ромен Грожан признан болельщиками гонщиком дня на
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Благополучно выбравшийся из горящей машины французский пилот «Хааса» Ромен Грожан признан болельщиками гонщиком дня на
Грожан набрал в голосовании 36,8% голосов. Вторым стал Серхио Перес из «Рэйсинг Пойнт» (12,3%), третьим — Карлос
На первом круге воскресной гонки на трассе «Сахир» Грожан, совершая маневр, столкнулся с пилотом «Альфа Таури» Даниилом Квятом. Болид француза вылетел с трека, врезался в ограждение и загорелся. Машина француза серьезно пострадала, на фото с места событий видно, что задняя часть болида была полностью отделена от передней, которая также выглядит обгоревшей. Рельс безопасности, в который врезался Грожан, был пробит насквозь.
Грожан покинул машину самостоятельно и сел в медицинский автомобиль. Он получил небольшие ожоги конечностей и был доставлен в больницу для дальнейшего обследования.