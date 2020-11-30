Попавший в аварию Грожан обратился к болельщикам из больницы

На первом круге воскресной гонки на трассе «Сахир» Грожан, совершая маневр, столкнулся с пилотом «Альфа Таури» Даниилом Квятом. Болид француза вылетел с трека, врезался в ограждение и загорелся. Машина француза серьезно пострадала, на фото с места событий видно, что задняя часть болида была полностью отделена от передней, которая также выглядит обгоревшей. Рельс безопасности, в который врезался Грожан, был пробит насквозь. Гонщик был доставлен в больницу с небольшими ожогами конечностей.

«Привет всем! Прежде всего, я хочу сказать, что со мной все хорошо, спасибо вам огромное за сообщения со словами поддержки. Некоторое время я не смогу на них ответить, так что еще раз большое спасибо. Благодарю команду FIA и медицинских сотрудников за то, что позаботились обо мне. Надеюсь, скоро мы увидимся снова», — сказал Грожан в обращении, опубликованном в его Instagram.