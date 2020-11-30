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00:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Попавший в аварию Грожан обратился к болельщикам из больницы

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Французский гонщик Ромен Грожан из команды «Хаас», который в воскресенье выбрался из горящей машины во время Гран-при Бахрейна «Формулы-1», записал обращение из больницы, куда он был госпитализирован прямо с автодрома.

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На первом круге воскресной гонки на трассе «Сахир» Грожан, совершая маневр, столкнулся с пилотом «Альфа Таури» Даниилом Квятом. Болид француза вылетел с трека, врезался в ограждение и загорелся. Машина француза серьезно пострадала, на фото с места событий видно, что задняя часть болида была полностью отделена от передней, которая также выглядит обгоревшей. Рельс безопасности, в который врезался Грожан, был пробит насквозь. Гонщик был доставлен в больницу с небольшими ожогами конечностей.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Привет всем! Прежде всего, я хочу сказать, что со мной все хорошо, спасибо вам огромное за сообщения со словами поддержки. Некоторое время я не смогу на них ответить, так что еще раз большое спасибо. Благодарю команду FIA и медицинских сотрудников за то, что позаботились обо мне. Надеюсь, скоро мы увидимся снова», — сказал Грожан в обращении, опубликованном в его Instagram.

Сам гонщик предстал на видео с перебинтованными руками.

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