«Мерседес» мог снять свои машины с гонки из-за аварии Грожана

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Инцидент произошел на первом круге гонки после третьего поворота. Французский спортсмен резко сместился вправо, после чего столкнулся с болидом российского пилота «Альфа Таури» Даниила Квята и на высокой скорости протаранил металлический рельс безопасности. От удара машина Грожана развалилась на две части и вспыхнула. Находясь в горящем болиде, Грожану удалось расстегнуть ремни безопасности и самостоятельно покинуть кокпит.

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«Если бы Ромен получил более серьезные травмы, мы бы сняли наши машины. Жизнь важнее гонок. Но мы должны показывать повторы аварии. Нам нужна прозрачность. Иначе кто-то снял бы это на камеру телефона и выложил в интернет», — цитирует Вольффа GrandPX.