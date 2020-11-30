«Мерседес» мог снять свои машины с гонки из-за аварии Грожана
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф заявил, что команда могла снять свои болиды с гонки
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф заявил, что команда могла снять свои болиды с гонки
Инцидент произошел на первом круге гонки после третьего поворота. Французский спортсмен резко сместился вправо, после чего столкнулся с болидом российского пилота «Альфа Таури» Даниила Квята и на высокой скорости протаранил металлический рельс безопасности. От удара машина Грожана развалилась на две части и вспыхнула. Находясь в горящем болиде, Грожану удалось расстегнуть ремни безопасности и самостоятельно покинуть кокпит.
«Если бы Ромен получил более серьезные травмы, мы бы сняли наши машины. Жизнь важнее гонок. Но мы должны показывать повторы аварии. Нам нужна прозрачность. Иначе
В настоящее время Грожан находится в госпитале Министерства обороны Бахрейна. У него диагностированы ожоги тыльной стороны обеих рук.