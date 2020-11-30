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12:58 (мск), источник: Газета.Ру

«Мерседес» мог снять свои машины с гонки из-за аварии Грожана

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф заявил, что команда могла снять свои болиды с гонки Гран-при Бахрейна из-за тяжелой аварии гонщика «Хааса» Ромена Грожана.

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Инцидент произошел на первом круге гонки после третьего поворота. Французский спортсмен резко сместился вправо, после чего столкнулся с болидом российского пилота «Альфа Таури» Даниила Квята и на высокой скорости протаранил металлический рельс безопасности. От удара машина Грожана развалилась на две части и вспыхнула. Находясь в горящем болиде, Грожану удалось расстегнуть ремни безопасности и самостоятельно покинуть кокпит.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Если бы Ромен получил более серьезные травмы, мы бы сняли наши машины. Жизнь важнее гонок. Но мы должны показывать повторы аварии. Нам нужна прозрачность. Иначе кто-то снял бы это на камеру телефона и выложил в интернет», — цитирует Вольффа GrandPX.

В настоящее время Грожан находится в госпитале Министерства обороны Бахрейна. У него диагностированы ожоги тыльной стороны обеих рук.

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