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13:55 (мск), источник: ТАСС

Пилот «Хааса» Грожан должен быть выписан из больницы во вторник

ТАСС, 30 ноября. Французский пилот команды «Формулы-1» «Хаас» Ромен Грожан должен быть выписан из больницы 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Источник: РИА "Новости"

В пресс-службе заявили, что лечение ожогов на спине и обеих руках пилота продвигается успешно. «Ожидается, что Грожан будет выписан из больницы во вторник», — говорится в сообщении пресс-службы.

В воскресенье Грожан на первом круге гонки Гран-при Бахрейна столкнулся с россиянином Даниилом Квятом из «Альфа Таури», после чего болид француза врезался в стену, загорелся и развалился на две части. Француз был с ожогами госпитализирован на вертолете в больницу Вооруженных сил Бахрейна.

Грожан выступает за «Хаас» с 2016 года. Всего француз провел восемь сезонов в «Формуле-1», десять раз поднимался на подиум.

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