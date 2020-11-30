Пилот «Хааса» Грожан должен быть выписан из больницы во вторник
ТАСС, 30 ноября. Французский пилот команды «Формулы-1» «Хаас» Ромен Грожан должен быть выписан из больницы 1 декабря. Об этом сообщает
ТАСС, 30 ноября. Французский пилот команды «Формулы-1» «Хаас» Ромен Грожан должен быть выписан из больницы 1 декабря. Об этом сообщает
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В воскресенье Грожан на первом круге гонки
Грожан выступает за «Хаас» с 2016 года. Всего француз провел восемь сезонов в «Формуле-1», десять раз поднимался на подиум.