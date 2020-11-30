Пилот «Хааса» Грожан должен быть выписан из больницы во вторник

В пресс-службе заявили, что лечение ожогов на спине и обеих руках пилота продвигается успешно. «Ожидается, что Грожан будет выписан из больницы во вторник», — говорится в сообщении пресс-службы.

В воскресенье Грожан на первом круге гонки Гран-при Бахрейна столкнулся с россиянином Даниилом Квятом из «Альфа Таури», после чего болид француза врезался в стену, загорелся и развалился на две части. Француз был с ожогами госпитализирован на вертолете в больницу Вооруженных сил Бахрейна.