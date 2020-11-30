Госпитализированный после аварии Грожан не примет участия в ближайшем Гран-при «Формулы-1»
ТАСС, 30 ноября. Бразилец Пьетро Фиттипальди выступит в составе команды «Хаас» на
ТАСС, 30 ноября. Бразилец Пьетро Фиттипальди выступит в составе команды «Хаас» на
Фиттипальди заменит француза Ромена Грожана, который находится в больнице после серьезной аварии, произошедшей в воскресенье во время гонки
«Я счастлив, что Ромен [Грожан] здоров», — сказал Фиттипальди. — Мы все очень рады, что после такого серьезного инцидента он получил относительно небольшие травмы. Очевидно, что это не идеальное стечение обстоятельств, чтобы получить первую возможность выступить в «Формуле-1″, но я благодарен Джину Хаасу и Гюнтеру Штайнеру за их веру в меня».
«Я много работал с командой в этом сезоне как на трассе, так и на симуляторах, поэтому я знаком с рабочими процедурами команды во время
Для бразильского пилота это будет дебют в «Формуле-1». На протяжении последних двух сезонов он был тестовым и запасным пилотом «Хааса». Фиттипальди становился чемпионом Формулы V8 3,5 и провел несколько стартов в североамериканской гоночной серии IndyCar. Он является внуком двукратного чемпиона Формулы-1 и двукратного победителя «500 миль Индианаполиса» Эмерсона Фиттипальди.
Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Бахрейне с 4 по 6 декабря.