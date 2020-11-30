Госпитализированный после аварии Грожан не примет участия в ближайшем Гран-при «Формулы-1»

Фиттипальди заменит француза Ромена Грожана, который находится в больнице после серьезной аварии, произошедшей в воскресенье во время гонки Гран-при Бахрейна. Его болид врезался в стену, загорелся и развалился на две части, гонщик получил ожоги. В «Хаасе» ожидают, что Грожан будет выписан во вторник.

«Я счастлив, что Ромен [Грожан] здоров», — сказал Фиттипальди. — Мы все очень рады, что после такого серьезного инцидента он получил относительно небольшие травмы. Очевидно, что это не идеальное стечение обстоятельств, чтобы получить первую возможность выступить в «Формуле-1″, но я благодарен Джину Хаасу и Гюнтеру Штайнеру за их веру в меня».

«Я много работал с командой в этом сезоне как на трассе, так и на симуляторах, поэтому я знаком с рабочими процедурами команды во время Гран-при. Очень интересно провести свою первую гонку в “Формуле-1”. Я буду выкладываться по максимуму и с нетерпением жду начала свободных заездов в пятницу в Бахрейне», — добавил пилот.

Для бразильского пилота это будет дебют в «Формуле-1». На протяжении последних двух сезонов он был тестовым и запасным пилотом «Хааса». Фиттипальди становился чемпионом Формулы V8 3,5 и провел несколько стартов в североамериканской гоночной серии IndyCar. Он является внуком двукратного чемпиона Формулы-1 и двукратного победителя «500 миль Индианаполиса» Эмерсона Фиттипальди.