Льюис Хэмилтон заболел коронавирусом и пропустит Гран При Сахира

«Команда Mercedes с сожалением сообщает, что Льюис Хэмилтон сдал положительный тест на коронавирус и не сможет принять участия в Гран При Сахира в следующий уик-энд, — говорится в заявлении команды. — На прошлой неделе Льюис сдал три теста на Covid-19, и все они были отрицательными. Последний тест он сдал в воскресенье днем в рамках обязательного тестирования по ходу гоночного уик-энда. Тем не менее в понедельник утром он почувствовал легкое недомогание, и одновременно известно, что заболел коронавирусом контактировавший с ним ещё до Гран При Бахрейна. Льюис сдал очередной тест, и результат оказался положительным. Повторное тестирование подтвердило также оказалось положительным».