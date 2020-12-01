Льюис Хэмилтон заболел коронавирусом и пропустит Гран При Сахира
Как минимум предпоследний этап сезона-2020 команда Mercedes проведет без своего лидера.
Как минимум предпоследний этап сезона-2020 команда Mercedes проведет без своего лидера.
Семикратный и действующий чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон не выйдет на старт предстоящего Гран При Сахира. У британского гонщика диагностирован коронавирус, об этом во вторник утром сообщила команда Mercedes.
«Команда Mercedes с сожалением сообщает, что Льюис Хэмилтон сдал положительный тест на коронавирус и не сможет принять участия в Гран При Сахира в следующий
Официальным резервным гонщиком Mercedes в сезоне-2020 является Стоффель Вандорн.