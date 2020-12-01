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11:00 (мск), источник: Autosport.com.ru

Льюис Хэмилтон заболел коронавирусом и пропустит Гран При Сахира

Как минимум предпоследний этап сезона-2020 команда Mercedes проведет без своего лидера.

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Источник: AP 2020

Семикратный и действующий чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон не выйдет на старт предстоящего Гран При Сахира. У британского гонщика диагностирован коронавирус, об этом во вторник утром сообщила команда Mercedes.

«Команда Mercedes с сожалением сообщает, что Льюис Хэмилтон сдал положительный тест на коронавирус и не сможет принять участия в Гран При Сахира в следующий уик-энд, — говорится в заявлении команды. — На прошлой неделе Льюис сдал три теста на Covid-19, и все они были отрицательными. Последний тест он сдал в воскресенье днем в рамках обязательного тестирования по ходу гоночного уик-энда. Тем не менее в понедельник утром он почувствовал легкое недомогание, и одновременно известно, что заболел коронавирусом контактировавший с ним ещё до Гран При Бахрейна. Льюис сдал очередной тест, и результат оказался положительным. Повторное тестирование подтвердило также оказалось положительным».

Во время загрузки произошла ошибка.

Официальным резервным гонщиком Mercedes в сезоне-2020 является Стоффель Вандорн.

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