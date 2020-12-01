Виталий Петров считает Квята виноватым в столкновении с Строллом
Гонщик AlphaTauri атаковал в слепой зоне, считает первый российский пилот Формулы 1.
Гонщик AlphaTauri атаковал в слепой зоне, считает первый российский пилот Формулы 1.
Первый российский гонщик Формулы 1 Виталий Петров прокомментировал столкновение Даниила Квята и Лэнса Стролла на Гран При Бахрейна, за которое его соотечественник получил 10-секундный штраф.
Квят не согласился со штрафом, заявив, что никак не мог избежать столкновения. Но по мнению Петрова, гонщик AlphaTauri виноват, поскольку атаковал в слепой зоне.
«Если ты решаешься обогнать, то ты должен поравняться с соперником, не находиться позади него. Это ещё раз указывает на тот момент, что человек находится в слепой зоне и он не может видеть, что происходит позади, — сказал Петров в видео на своей странице в Instagram. — Если ты атакуешь и обгоняешь, то ты должен поравняться с ним, чтобы он тебя спокойно увидел и мог спокойно войти в поворот. Этого не произошло, итог — столкновение с переворотом».