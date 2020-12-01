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11:01 (мск), источник: Autosport.com.ru

Виталий Петров считает Квята виноватым в столкновении с Строллом

Гонщик AlphaTauri атаковал в слепой зоне, считает первый российский пилот Формулы 1.

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Первый российский гонщик Формулы 1 Виталий Петров прокомментировал столкновение Даниила Квята и Лэнса Стролла на Гран При Бахрейна, за которое его соотечественник получил 10-секундный штраф.

Квят не согласился со штрафом, заявив, что никак не мог избежать столкновения. Но по мнению Петрова, гонщик AlphaTauri виноват, поскольку атаковал в слепой зоне.

«Если ты решаешься обогнать, то ты должен поравняться с соперником, не находиться позади него. Это ещё раз указывает на тот момент, что человек находится в слепой зоне и он не может видеть, что происходит позади, — сказал Петров в видео на своей странице в Instagram. — Если ты атакуешь и обгоняешь, то ты должен поравняться с ним, чтобы он тебя спокойно увидел и мог спокойно войти в поворот. Этого не произошло, итог — столкновение с переворотом».

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