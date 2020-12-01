Официально: Никита Мазепин дебютирует в Формуле 1 в 2021 году

Во вторник утром 1 декабря Haas подтвердила то, о чем говорилось последние полтора месяца. В 2021 году в составе американской команды в Формуле 1 дебютирует Никита Мазепин. Российский гонщик переходит в главное формульное первенство мира после двух сезонов в Ф2.

— Я очень ценю доверие, оказанное мне Джином Хаасом, Гюнтером Штайнером и всей командой. Они дали шанс молодому гонщику, и я очень им за это благодарен.

С нетерпением жду начала нашего сотрудничества на трассе и за её пределами. И, конечно, я и дальше буду демонстрировать свои способности после успешного сезона в Формуле 2. Команда будет обращаться ко мне за отзывами и предложениями по доработке машины на 2021 год и далее. Я беру на себя эту ответственность и с нетерпением жду начала работы.