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12:21 (мск), источник: ТАСС

Пилот «Уильямса» Расселл заменит Хэмилтона в «Мерседесе» на Гран-при Сахира «Формулы-1»

ТАСС, 2 декабря. Британский пилот команды «Уильямс» Джордж Расселл заменит соотечественника Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе» на 16-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Сахира. Об этом сообщает пресс-служба «Формулы-1».

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Во вторник стало известно, что тест на коронавирус семикратного чемпиона «Формулы-1» Хэмилтона дал положительный результат, в связи с чем он вынужден пропустить предстоящий этап.

«Далеко не всем представляется возможность принять участие в гонках “Формулы-1”. Я же получил возможность выступить за две команды в течение одного сезона, — сказал 22-летний Расселл. — Благодарю “Уильямс” и “Мерседес” за предоставленную возможность».

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Британца в «Уильямсе» заменит его соотечественник Джек Айткен. Расселл является членом юниорской программы «Мерседеса», пилот проводит второй сезон в «королевских гонках». Расселл ни разу не набирал очки по итогам гонок, в прошлом сезоне его лучшим результатом было 12-е место, в текущем — 11-е. В 2018 году Расселл стал чемпионом «Формулы-2».

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Айткену 25 лет, он проведет дебютный заезд в «Формуле-1». Британец является резервным пилотом «Уильямса». В текущем сезоне он выступает в «Формуле-2», в его активе два подиума, в личном зачете он занимает 14-е место.

Гран-при Сахира пройдет с 4 по 6 декабря в Бахрейне.

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