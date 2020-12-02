Пилот «Уильямса» Расселл заменит Хэмилтона в «Мерседесе» на Гран-при Сахира «Формулы-1»

Во вторник стало известно, что тест на коронавирус семикратного чемпиона «Формулы-1» Хэмилтона дал положительный результат, в связи с чем он вынужден пропустить предстоящий этап.
«Далеко не всем представляется возможность принять участие в гонках “Формулы-1”. Я же получил возможность выступить за две команды в течение одного сезона, — сказал 22-летний Расселл. — Благодарю “Уильямс” и “Мерседес” за предоставленную возможность».
Британца в «Уильямсе» заменит его соотечественник Джек Айткен. Расселл является членом юниорской программы «Мерседеса», пилот проводит второй сезон в «королевских гонках». Расселл ни разу не набирал очки по итогам гонок, в прошлом сезоне его лучшим результатом было 12-е место, в текущем — 11-е. В 2018 году Расселл стал чемпионом «Формулы-2».
Айткену 25 лет, он проведет дебютный заезд в «Формуле-1». Британец является резервным пилотом «Уильямса». В текущем сезоне он выступает в «Формуле-2», в его активе два подиума, в личном зачете он занимает 14-е место.
Гран-при Сахира пройдет с 4 по 6 декабря в Бахрейне.