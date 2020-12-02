Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Салават Юлаев
Футбол. Еврокубки
20:55
Краснодар
Ренн
Футбол. Еврокубки
20:55
Истанбул Башакшехир
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
23:00
Брюгге
Зенит
Футбол. Еврокубки
23:00
Севилья
Челси
Футбол. Еврокубки
23:00
Боруссия Д
Лацио
Футбол. Еврокубки
23:00
Ювентус
Динамо К
Футбол. Еврокубки
23:00
Ференцварош
Барселона
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Юнайтед
ПСЖ
Все события
Фоторепортажи
8Сербия забила пять мячей сборной России в Лиге наций
21Мир прощается с Диего Марадоной
12:57 (мск), источник: ТАСС

Мик Шумахер будет партнером Мазепина по команде «Формулы-1» «Хаас»

ТАСС, 2 декабря. Сын семикратного чемпиона мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» немца Михаэля Шумахера Мик Шумахер в следующем сезоне выступит в «королевских гонках» в составе команды «Хаас». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Наверх

Ранее «Хаас» объявил о подписании контракта на несколько сезонов с 21-летним россиянином Никитой Мазепиным. Шумахер подписал с «Хаасом» многолетнее соглашение (точный срок не уточняется). Он примет участие в первой практике Гран-при Абу-Даби, который станет заключительным этапом в текущем сезоне.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы счастливы объявить о подписании контракта с Миком, — сказал руководитель “Хааса” Гюнтер Штайнер. — Я твердо убежден в том, что Мик заслужил попробовать свои силы в “Формуле-1” благодаря результатам. Мы продолжаем проводить огромную работу по обеспечению долгосрочного развития команды и с нетерпением ожидаем, что Мик внесет свой вклад как на трассе, так и вне ее».

«Мысль о том, что я буду выступать в следующем сезоне “Формулы-1”, делает меня невероятно счастливым, — заявил Шумахер. — У меня просто нет слов. Благодарю “Хаас” и “Феррари” за веру в меня, также я хочу выразить любовь своим родителям, они знают, что я в долгу перед ними. Я всегда верил в то, что мечта попасть в “Формулу-1” станет реальностью».

Во время загрузки произошла ошибка.

Нынешние пилоты «Хааса» француз Ромен Грожан и датчанин Кевин Магнуссен не продлили контракты с командой и покинут ее по окончании сезона.

Шумахер является членом академии «Феррари». В текущем сезоне 21-летний Шумахер выступает в «Формуле-2». После 11 этапов он возглавляет общий зачет, имея в активе 205 очков. Шумахер является чемпионом европейской «Формулы-3» 2018 года.

Читайте также
 Американцы заявили, что их запасов хватит только на полсезона, россияне тоже озадачены
"Правительство СССР боится за своих граждан, а меня моей стране, выходит, не жалко"
«Локомотив» не доехал. Клубы из России не выступят в плей-офф ЛЧ
СМИ: Зинедин Зидан на грани увольнения из «Реала»
Кикнадзе и Николич продолжат работать в «Локомотиве»
Стало известно, кто заменит Хэмилтона на Гран-при Сахира «Ф-1»
«Безумие». Канунников рассказал, как тратил деньги в «Зените»
«Корейский зомби» хочет провести бой против Магомедшарипова
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь