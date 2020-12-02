Мик Шумахер будет партнером Мазепина по команде «Формулы-1» «Хаас»

Ранее «Хаас» объявил о подписании контракта на несколько сезонов с 21-летним россиянином Никитой Мазепиным. Шумахер подписал с «Хаасом» многолетнее соглашение (точный срок не уточняется). Он примет участие в первой практике Гран-при Абу-Даби, который станет заключительным этапом в текущем сезоне.
«Мы счастливы объявить о подписании контракта с Миком, — сказал руководитель “Хааса” Гюнтер Штайнер. — Я твердо убежден в том, что Мик заслужил попробовать свои силы в “Формуле-1” благодаря результатам. Мы продолжаем проводить огромную работу по обеспечению долгосрочного развития команды и с нетерпением ожидаем, что Мик внесет свой вклад как на трассе, так и вне ее».
«Мысль о том, что я буду выступать в следующем сезоне “Формулы-1”, делает меня невероятно счастливым, — заявил Шумахер. — У меня просто нет слов. Благодарю “Хаас” и “Феррари” за веру в меня, также я хочу выразить любовь своим родителям, они знают, что я в долгу перед ними. Я всегда верил в то, что мечта попасть в “Формулу-1” станет реальностью».
Нынешние пилоты «Хааса» француз Ромен Грожан и датчанин Кевин Магнуссен не продлили контракты с командой и покинут ее по окончании сезона.
Шумахер является членом академии «Феррари». В текущем сезоне 21-летний Шумахер выступает в «Формуле-2». После 11 этапов он возглавляет общий зачет, имея в активе 205 очков. Шумахер является чемпионом европейской «Формулы-3» 2018 года.