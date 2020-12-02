Мазепин будет выступать в «Хаас» под номером «9»

По информации источника, Мазепин будет выступать за «Хаас» под номером «9».

1 декабря стало известно, что россиянин подписал долгосрочный контракт с американской командой. Его дебют состоится в сезоне-2021. Партнером Мазепина по команде станет сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера, Мик Шумахер.