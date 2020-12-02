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19:36 (мск), источник: Sport24

Как русский пилот Мазепин будет обыгрывать сына великого Шумахера

Премьера — в 2021-м.

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Мик Шумахер теперь официально пилот Формулы-1. Об этом переходе говорили с прошлого года, а примерно месяц назад уже появилась определенность с командой. Но итоговое объявление сделано лишь сегодня: Мик подписал контракт с «Хаасом» и поедет за него в 2021 году.

Таким образом, сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера сможет дебютировать в Ф-1 ровно через 30 лет после своего отца: свой первый Гран-при Красный барон провел как раз в 1991 году.

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Чем хорош Мик?

Понятное дело, фамилией, но не ею одной. Мик прошел всю линейку молодежных серий и на каждом этапе показал способность добиваться успеха. Он был вице-чемпионом немецкой и итальянской Формулы-4, выиграл Формулу-3, а сейчас лидирует в Формуле-2 (за этап до конца сезона). Пилоты с таким послужным списком обычно попадают в Ф-1 независимо от фамилии.

К тому же Шумахер (почти) выиграл турнир, который в этом году устроила своим юниорам «Феррари». Имея аж пятерых гонщиков в Ф-2, Скудерия обещала отправить кого-то из них на повышение. Но не говорила, кого именно.

Поначалу говорилось, что повысить могут сразу троих, потом речь шла уже о двух пилотах, наконец, поздней осенью стало ясно — повысят лишь одного. Лучшего. И пока им является Мик.

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Во внутренней борьбе в Ф-2 Шумахер показал лучшую способность стабильно бороться за высокие результаты. В отличие от Роберта Шварцмана, еще одного юниора «Феррари», Мик избежал спада по ходу сезона. В противовес Каллуму Айлотту — у Шумахера не было такого числа посредственных гонок.

Шумахер уже тестировался в Ф-1, в том числе за рулем «Феррари». И естественно, что его поддерживают все на базе команды в Маранелло — с сыном Михаэля иначе и быть не могло. В лице Мика мы видим сочетание результатов, работы над собой и удачно сложившихся обстоятельств, включая фамилию отца.

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Как они будут выступать с Мазепиным?

У Шумахера и Мазепина много общего. Во-первых, оба своими карьерами обязаны отцам. Причем пересечений тут даже больше, чем кажется. Никита продвигался по гоночной лестнице благодаря деньгам отца-миллиардера. Мик, по слухам, сейчас единственный пилот в программе «Феррари», который не платит за участие в ней и не нуждается в личных спонсорах. Точнее, он платит именем отца.

И Мазепин, и Шумахер — никак не скороспелые пилоты. Оба в новой серии подолгу раскачиваются. Например, Никита и Мик в прошлом году дебютировали в Формуле-2, и оба тот сезон провалили. Шумахер стал 12-м с одной победой за год, Никита остался без побед и на 18-м месте. В предыдущих сериях у обоих пилотов тоже получалось не сразу, а значит, и в Ф-1 они наверняка будут вкатываться медленно, но параллельно.

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Наконец, и Шумахер, и Мазепин долго шли к Ф-1: работали с разными командами, проводили тесты, в том числе на топ-машинах. Они должны были попасть в «королевские гонки», если на пути не будет никакого форс-мажора. И вот, их длинные пути привели их в одну точку: «Хаас», 2021 год.

Как пара с Шумахером скажется на Мазепине?

Правило оценки пилота в Ф-1 звучит так: «Скажи, каких напарников ты победил, и я скажу, кто ты». Партнер — единственный человек в пелотоне, у которого такая же машина, как у тебя. Вы с ним в равных условиях, быстрейшего определяет только талант.

С одной стороны, иметь сильного партнера страшно: может втоптать в землю и испортить карьеру. Так было, например, с Хейкки Ковалайненом, который попал под каток Льюиса Хэмилтона. С другой стороны, победами над слабыми напарниками репутацию не построишь. И тут Шумахер очень пригодится Мазепину.

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У Никиты в формульной карьере нет ни одного титула? Зато он может побить титулованного напарника. Мазепина считают рента-драйвером? Но он может опередить лучшего юниора «Феррари»!

Шумахера явно выводят в звезды, из него хотят сделать пилота «Феррари» и нового чемпиона мира. В такой компании Мазепину будет нелегко, но он сможет сразу зарекомендовать себя серьезным гонщиком. Ведь зачем еще рваться на вершину автоспорта, если не для победы над лучшими?

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