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15:47 (мск), источник: ТАСС

Пилот «Хааса» Грожан пропустит последний этап сезона «Формулы-1»

ТАСС, 6 декабря. Французский пилот команды «Хаас» Ромен Грожан не выступит на последнем этапе сезона чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» в Абу-Даби. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Источник: РИА "Новости"

29 ноября Грожан на первом круге гонки Гран-при Бахрейна столкнулся с россиянином Даниилом Квятом из «Альфа Таури», после чего болид француза врезался в заградительный барьер, загорелся и развалился на две части. Француз был госпитализирован с ожогами рук и лодыжек, в среду он был выписан из больницы. Из-за травм он пропускает Гран-при Сахира, его заменяет бразилец Пьетро Фиттипальди, который выступит и в Абу-Даби.

«Мне очень жаль, что я не смогу провести финальную гонку в Абу-Даби и быть там с командой, — сказал Грожан. — Мы с доктором сделали все, что могли, чтобы восстановить мою руку, но риск гонки слишком велик для моего выздоровления и здоровья. Это одно из самых трудных решений в моей жизни, но, очевидно, одно из самых мудрых, я буду скучать по команде, но буду поддерживать ее всегда».

Для 34-летнего Грожана этап в Абу-Даби должен был стать последним в составе «Хааса», так как он не продлил контракт с командой, как и его напарник датчанин Кевин Магнуссен. Их в следующем сезоне заменят немец Мик Шумахер и россиянин Никита Мазепин.

Заключительный этап «Формулы-1» пройдет в Абу-Даби с 11 по 13 декабря.

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