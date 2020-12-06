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6 декабря, источник: ТАСС

Серхио Перес впервые в карьере одержал победу на этапе «Формулы-1»

ТАСС, 6 декабря. Мексиканский пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес стал победителем 16-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Гран-при Сахира. Соревнования проходили на автодроме в Сахире (Бахрейн).

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Источник: РИА "Новости"

Второе место занял француз Эстебан Окон из «Рено», третье — партнер Переса по команде канадец Лэнс Стролл. Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» стал 7-м, его партнер по команде француз Пьер Гасли — 11-м.

На 14-м этапе Гран-при, прошедшем в Турции, британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» оформил досрочное чемпионство, которое стало седьмым в его карьере. Гран-при Сахира спортсмен пропустил из-за заражения коронавирусом, его заменил британец Джордж Рассел.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пересу 30 лет, на его счету девять подиумов. Он стал вторым мексиканским гонщиком, которому удалось победить на Гран-при «Формулы-1», после Педро Родригеса. Также Перес провел больше всего гонок, прежде чем одержать победу (190). Ранее это достижение принадлежало австралийцу Марку Уэбберу, который провел 130 гонок до того, как выиграл Гран-при Германии 2009 года.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Абу-Даби на трассе «Яс Марина» с 11 по 13 декабря.

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