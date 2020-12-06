Серхио Перес впервые в карьере одержал победу на этапе «Формулы-1»
ТАСС, 6 декабря. Мексиканский пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес стал победителем 16-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1»
ТАСС, 6 декабря. Мексиканский пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес стал победителем 16-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1»
Второе место занял француз Эстебан Окон из «Рено», третье — партнер Переса по команде канадец Лэнс Стролл. Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» стал 7-м, его партнер по команде француз Пьер Гасли — 11-м.
На 14-м этапе
Пересу 30 лет, на его счету девять подиумов. Он стал вторым мексиканским гонщиком, которому удалось победить на
Следующий этап «Формулы-1» пройдет в