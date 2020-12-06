Серхио Перес впервые в карьере одержал победу на этапе «Формулы-1»

Второе место занял француз Эстебан Окон из «Рено», третье — партнер Переса по команде канадец Лэнс Стролл. Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» стал 7-м, его партнер по команде француз Пьер Гасли — 11-м.

На 14-м этапе Гран-при, прошедшем в Турции, британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» оформил досрочное чемпионство, которое стало седьмым в его карьере. Гран-при Сахира спортсмен пропустил из-за заражения коронавирусом, его заменил британец Джордж Рассел.