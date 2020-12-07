Даниил Квят подвел итоги завершающегося сезона «Формулы-1»

Перед заключительным этапом «Формулы-1» в Абу-Даби Квят занимает 14-е место в общем зачете, набрав 32 очка. С большой долей вероятности в 2021 году россиянина в «Альфа Таури» заменит японец Юки Цунода.

«Оглядываясь назад на сезон, можно сказать, что он был не так уж и плох, даже если иногда результаты приходили не там, где они должны были быть, когда мои ребята и я заслуживали больше очков, — сказал Квят. — Иногда это немного расстраивало, но в целом в этом году у меня было много сильных гонок, за что я благодарен. Это был год взлетов и падений, но я чувствую, что вырос как гонщик».

«У меня было намного больше опыта, и я мог сохранять хладнокровие, когда дела шли не так, как надо, — продолжил Квят. — Все же мне удалось провести очень сильную вторую половину года, я доволен этим. Это был уникальный сезон, проведенный в необычных условиях, и каждый, кто участвовал в нем, запомнит его надолго. Всем в “Альфа Таури” приходилось работать еще усерднее, чем обычно, чтобы подготавливать к стартам по две машины каждые выходные, и в этом году мы определенно сделали шаг вперед».