Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:30
Салават Юлаев
Металлург Мг
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
Ахмат
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Йокерит
Футбол. Зарубежный
22:30
Хоффенхайм
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
22:45
Фиорентина
Дженоа
Футбол. Зарубежный
23:00
Брайтон & Хоув
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
23:00
Эйбар
Валенсия
Все события
Фоторепортажи
17Без шансов на евровесну: ЦСКА проиграл в Москве «Вольфсбергеру»
13Майк Тайсон провел поединок с Роем Джонсом
14:33 (мск), источник: ТАСС

Даниил Квят подвел итоги завершающегося сезона «Формулы-1»

ТАСС, 7 декабря. Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят назвал завершающийся сезон чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» нестабильным для себя, однако доволен тем, что смог провести сильную вторую половину года. Комментарий гонщика приводит пресс-служба команды.

Наверх
Источник: Reuters

Перед заключительным этапом «Формулы-1» в Абу-Даби Квят занимает 14-е место в общем зачете, набрав 32 очка. С большой долей вероятности в 2021 году россиянина в «Альфа Таури» заменит японец Юки Цунода.

«Оглядываясь назад на сезон, можно сказать, что он был не так уж и плох, даже если иногда результаты приходили не там, где они должны были быть, когда мои ребята и я заслуживали больше очков, — сказал Квят. — Иногда это немного расстраивало, но в целом в этом году у меня было много сильных гонок, за что я благодарен. Это был год взлетов и падений, но я чувствую, что вырос как гонщик».

«У меня было намного больше опыта, и я мог сохранять хладнокровие, когда дела шли не так, как надо, — продолжил Квят. — Все же мне удалось провести очень сильную вторую половину года, я доволен этим. Это был уникальный сезон, проведенный в необычных условиях, и каждый, кто участвовал в нем, запомнит его надолго. Всем в “Альфа Таури” приходилось работать еще усерднее, чем обычно, чтобы подготавливать к стартам по две машины каждые выходные, и в этом году мы определенно сделали шаг вперед».

Гран-при Абу-Даби пройдет с 11 по 13 декабря. Чемпионом досрочно стал британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

 Американцы заявили, что их запасов хватит только на полсезона, россияне тоже озадачены
"Правительство СССР боится за своих граждан, а меня моей стране, выходит, не жалко"
17-й тур РПЛ стал одним из самых результативных в истории
Тарасова восторженно прокомментировала выступление Валиевой
Квят: Здорово привезти домой заслуженные очки
Куман определился с трансферными целями «Барселоны» на зиму
Газзаев оценил выступление российских клубов в еврокубках
Президент ФНЛ ушел со своего поста
Флойд Мэйуэзер проведет выставочный бой с блогером 20 февраля
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь