Претендент на место Квята в «Альфа Таури» Цунода поучаствует в тестах молодых гонщиков

В нынешнем сезоне Цунода проводил тесты за рулем болида «Альфа Таури» в итальянской Имоле 4 ноября. «Я с нетерпением жду возможности провести тесты с “Альфа Таури”. Мне понравилось быть за рулем одной из машин команды, и я не могу дождаться момента, когда опробую ее в официальной тестовой сессии. Я действительно ценю то, как в команде мне помогли подготовиться, и хочу поблагодарить “Ред Булл” и [консультанта команды] Хельмута Марко за предоставленную возможность», — сказал Цунода.