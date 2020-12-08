Претендент на место Квята в «Альфа Таури» Цунода поучаствует в тестах молодых гонщиков

В нынешнем сезоне Цунода проводил тесты за рулем болида «Альфа Таури» в итальянской Имоле 4 ноября. «Я с нетерпением жду возможности провести тесты с “Альфа Таури”. Мне понравилось быть за рулем одной из машин команды, и я не могу дождаться момента, когда опробую ее в официальной тестовой сессии. Я действительно ценю то, как в команде мне помогли подготовиться, и хочу поблагодарить “Ред Булл” и [консультанта команды] Хельмута Марко за предоставленную возможность», — сказал Цунода.
«Во время гонки я буду сосредоточен на выполнении инструкций команды и отзывах инженерам. Это также будет возможностью узнать как можно больше нового и поможет моему развитию», — добавил гонщик.
Цунода является воспитанником молодежной программы «Ред Булл» и основным претендентом на место в команде россиянина Даниила Квята, контракт которого с «Альфа Таури» закончится по истечении сезона-2020. 20-летний гонщик занял третье место в чемпионате «Формулы-2» нынешнего сезона, получил суперлицензию для попадания в «Формулу-1» и приз имени Антуана Юбера, который вручается лучшему дебютанту сезона.