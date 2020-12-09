В сети появилась петиция, призывающая лишить Мазепина места в «Формуле-1» из-за домогательств

«Он показывал свою агрессию на трассе, а теперь сексуально домогался неизвестной женщины и выложил это в социальные сети», — говорится в описании петиции.

В сторис россиянина было опубликовано видео, на котором предположительно Мазепин едет в машине с девушкой и начинает к ней приставать. Девушка делает вид, что она против и показывает средний палец в камеру. Видео было удалено из соцсети Мазепина, но было распространено в интернете.