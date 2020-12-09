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14:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В сети появилась петиция, призывающая лишить Мазепина места в «Формуле-1» из-за домогательств

На сайте Change.org появилась петиция, призывающая лишить российского гонщика Никиту Мазепина места в команде «Формулы-1» «Хаас».

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Источник: Спорт-Экспресс
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Создатель петиции заявляет, что Мазепин должен быть лишен места в «Королевских гонках» из-за видео, появившемся в Instagram пилота.

«Он показывал свою агрессию на трассе, а теперь сексуально домогался неизвестной женщины и выложил это в социальные сети», — говорится в описании петиции.

В сторис россиянина было опубликовано видео, на котором предположительно Мазепин едет в машине с девушкой и начинает к ней приставать. Девушка делает вид, что она против и показывает средний палец в камеру. Видео было удалено из соцсети Мазепина, но было распространено в интернете.

На данный момент петицию подписали 4 800 человек.

Ранее Мазепин подписал контракт с «Хаас», который вступит в силу с сезона-2021. Россиянин должен стать партнером по команде Мика Шумахера.

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