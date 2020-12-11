Что ждать от Квята в его последней гонке? Даниил прощается с «Формулой-1»
Компанию россиянину рискуют составить Боттас и Перес.
Компанию россиянину рискуют составить Боттас и Перес.
«Гран-при Абу-Даби» завершит один из интереснейших сезонов последних лет. Борьба за определенные места в Кубке конструкторов и чемпионате пилотов еще не закончена, а для многих в пелетоне это будет и вовсе их последняя гонка.
В последние годы «Гран-при Абу-Даби» не имел турнирного значения. Льюис Хэмилтон заранее завоевывал свои титулы, что обесценивало последний этап сезона на «Яс Марине». Тем не менее на этот раз решение, связанное с британцем, повлияет на интерес к гонке в
Провал за провалом финского спортсмена понизили его котировки на рынке пилотов. Валттери часто не везет, но и он сам нередко не везет команду к победам. Боттас должен быть доволен, что контракт на следующий год с ним был подписан еще в середине этого сезона. Однако договор — это всего лишь бумажка, что доказал пример Серхио Переса с «Астон Мартином». В случае «Мерседеса» Тото Вольф, вполне вероятно, имеет право менять свое решение, так что «Гран-при Абу-Даби» становится главным
Победитель «Гран-при» Серхио Перес переживает расцвет карьеры. Тем обиднее, что именно сейчас он находится в подвешенном состоянии. Ни с одной командой контракт на следующий год не подписан, а потеря лучших лет гоночной карьеры станет драмой не только для мексиканца, но и для всей «Формулы-1». Перес, несмотря на пропуск двух гонок, уверенно лидирует в звании лучшего вне Большой тройки, и только Риккьярдо может забрать у Серхио четвертую строчку в чемпионате. Для этого австралиец обязан финишировать на подиуме в «Абу-Даби» и ждать схода Переса. Вариант не самый вероятный, но этот сезон уже приучил нас к разного рода неожиданностям.
А вот главная неожиданность сезона — как Алексу Албону удалось сохранить место в «Ред Булле» в течение всего сезона? Таец не справился с поставленной задачей и идет лишь на 8-м месте в чемпионате. Сложно вспомнить
«Гран-при Абу-Даби» для многих станет знаковым этапом. Ромен Грожан после жуткой аварии принял решение не выступать на «Яс Марине», где его вновь заменит Пьетро Фиттипальди. Француз трогательно попрощался с «Формулой-1», но не хотел бы завершать свою карьеру страшным инцидентом в Бахрейне. Вполне вероятно, что Грожан проведет частные тесты с «Мерседесом», чтобы должным образом закончить свою историю в королевском классе. Напарник Ромена по «Хаасу» Кевин Магнуссен также проведет последнюю гонку в «Ф-1». Датчанин не смог полностью реализовать свой талант в «Макларене», «Рено» и «Хаасе» и теперь будет выступать в американских гонках на выносливость.
Себастьян Феттель в
Расписание уик-энда:
11 декабря, пятница
12.00 Первая тренировка
16.00 Вторая тренировка.
12 декабря, суббота
13.00 Третья тренировка
16.00 Квалификация.
13 декабря, воскресенье
16.00 Гонка.
«Яс Марина»
Длина круга — 5,554 км
Количество кругов — 55
Дистанция гонки — 305,355 км.