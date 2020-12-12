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14:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Ферстаппен — лучший на третьей тренировке Гран-при Абу-Даби, Квят — 11-й

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен установил лучшее время в ходе третьей свободной практики Гран-при Абу-Даби.

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Источник: Reuters

Второй результат у его напарника по команде Александера Албона, тройку лучших замкнул Даниэль Риккардо из «Рено».

Льюис Хэмилтон показал шестой результат. Даниил Квят на «Альфа Таури» стал в протоколе одиннадцатым, его напарник Пьер Гасли — 13-м.

Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Третья тренировка

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.36,251
2. Александер Албон («Ред Булл») — +0,501
3. Даниэль Риккардо («Рено») — +0,626
4. Эстебан Окон («Рено») — +0,648
5. Ландо Норрис («Макларен») — +0,743
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,761
7. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +0,779
8. Карлос Сайнс («Макларен») — +0,817
9. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,834
10. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +0,976
11. Даниил Квят («Альфа Таури») — +1,015
12. Шарль Леклер («Феррари») — +1,019
13. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +1,120
14. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,477
15. Джордж Расселл («Уильямс») — +1,635
16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,649
17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +2,018
18. Кевин Магнуссен («Хаас») — +2,206
19. Николас Латифи («Уильямс») — +2,514
20. Пьетро Фиттипальди («Хаас») — +2,908.

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