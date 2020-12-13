В честь Хэмилтона назовут стартовую прямую на трассе «Сильверстоун»

— Как президент клуба, я имел честь сообщить об этой новости Льюису, — приводит Motorsport слова президента Автомобильного клуба Великобритании Дэвида Култхарда. — Впервые за всю историю «Сильверстоуна» часть трассы была названа в честь кого-то. Льюис — огромная часть истории наших гонок, так что мы решили, что это лучший способ отметить его рекордные достижения.