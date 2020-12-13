Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
Тамбов
Рубин
Футбол. Зарубежный
14:30
Кальяри
Интер
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Сибирь
Футбол. Зарубежный
15:00
Ницца
Ренн
Футбол. Зарубежный
15:00
Саутгемптон
Шеффилд Юнайтед
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
15:00
Трактор
Барыс
Футбол. Зарубежный
16:00
Реал Сосьедад
Эйбар
Футбол. Премьер-лига
16:30
Краснодар
Локомотив
Футбол. Зарубежный
17:00
Брест
Реймс
Футбол. Зарубежный
17:00
Лорьян
Ним
Футбол. Зарубежный
17:00
Нант
Дижон
Футбол. Зарубежный
17:00
Страсбур
Метц
Футбол. Зарубежный
17:00
Аталанта
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья
Рома
Футбол. Зарубежный
17:00
Наполи
Сампдория
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Йокерит
Хоккей. КХЛ
17:00
Куньлунь
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь
Авангард
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
Спартак
Футбол. Зарубежный
17:15
Кристал Пэлас
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
18:15
Бетис
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
19:00
Лилль
Бордо
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
Ростов
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
Урал
Футбол. Зарубежный
19:30
Фулхэм
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
20:00
Байер
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
20:00
Дженоа
Ювентус
Футбол. Зарубежный
20:30
Эльче
Гранада
Футбол. Зарубежный
22:15
Арсенал
Бернли
Футбол. Зарубежный
22:15
Лестер
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
22:45
Милан
Парма
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Лион
Футбол. Зарубежный
23:00
Барселона
Леванте
Все события
Фоторепортажи
11Витсель помог «Зениту» установить антирекорд в Лиге чемпионов
10«Реал» обыграл «Атлетико» в мадридском дерби
11:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В честь Хэмилтона назовут стартовую прямую на трассе «Сильверстоун»

Автомобильный клуб Великобритании (BRDC), владеющий трассой «Формулы-1» «Сильверстоун», объявили о переименовании стартовой прямой автодрома в честь гонщика «Мерседес» Льюиса Хэмилтона.

Наверх
Источник: AP 2020

— Как президент клуба, я имел честь сообщить об этой новости Льюису, — приводит Motorsport слова президента Автомобильного клуба Великобритании Дэвида Култхарда. — Впервые за всю историю «Сильверстоуна» часть трассы была названа в честь кого-то. Льюис — огромная часть истории наших гонок, так что мы решили, что это лучший способ отметить его рекордные достижения.

В сезоне-2020 Хэмилтон догнал Михаэля Шумахера по количеству чемпионских титулов в «Формуле-1» (7), а также обогнал немца по количеству побед в «Королевских гонках».

Трасса в Сильверстоуне является первым автодромом в истории, принявшим гонку «Формулы-1» (в 1950 году).

 Кравец — о скандале с Дзюбой: «Футболисты часто помогают друг другу снять напряжение после матчей»
Самые курьезные шайбы в истории КХЛ
«Реал» показал, кто сейчас чемпион. Зидан переиграл Симеоне
Дзюба зарубился с комментатором Орловым и обозвал его флюгером
Джошуа победил нокаутом и защитил три титула чемпиона мира
Фергюсон потерпел второе подряд поражение в UFC
Тедеско выступил с заявлением по поводу конфликта с «Сочи»
Стало известно условие лишения Кокорина зарплаты в «Спартаке»
«Тамбов» принимает «Рубин» в матче РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь