«Макларен» подтвердил продажу доли команды

В общей сложности новые партнёры вложат в проект 560 млн фунтов, что будет способствовать прогрессу компании, в том числе, поможет бороться за титул в Формуле-1. В свою очередь MSP находится в стратегическом партнёрстве с UBS O’Connor, LLC. и The Najafi Companies.