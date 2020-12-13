В «Мерседес» подтвердили, что не собираются менять Боттаса в сезоне-2021

— Валттери будет выступать за «Мерседес» в 2021 году, — приводит Autosport слова Вольффа. — У нас контракт с Боттасом. Нужно очень сильно задеть мои чувства, чтобы потерять мое доверие. Я полностью доверяю обоим нашим гонщикам. Я доверяю и нашим юниорам. Расселл проделал отличную работу, заменив Хэмилтона неделю назад. Он заслуживает выступать за топ-команду, но у него контракт с «Уильямс» на следующий год.