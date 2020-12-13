Ферстаппен выиграл последний этап сезона «Формулы-1»

В субботу он стал победителем квалификации. Вторым к финишу пришел финн Валттери Боттас из «Мерседеса», третьим — его партнер по команде чемпион мира британец Льюис Хэмилтон, который восстановился после коронавируса.

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Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» занял 11-е место (стартовал седьмым). Эта гонка может стать для него последней в «Формуле-1», так как в следующем сезоне его должен сменить в команде японец Юки Цунода. Партнер Квята по команде француз Пьер Гасли финишировал восьмым.

По итогам сезона в активе Хэмилтона 347 очков, вторым стал Боттас (223), третье место занял Ферстаппен (214). Квят с 32 очками расположился на 14-м месте, Гасли (75) — на 10-м.