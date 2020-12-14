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00:37 (мск), источник: Известия

Нулевая попытка: Квяту испортили прощальную гонку

Последний Гран-при сезона в Абу-Даби выиграл Макс Ферстаппен, российский пилот не добрался до очковой зоны.

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Источник: Reuters

Российский пилот Даниил Квят завершил последнюю гонку за команду «Альфа Таури» на обидном 11-м месте, несмотря на то что по итогам квалификации вполне мог претендовать на более достойную позицию. Но нашего гонщика опередил и напарник Пьер Гасли, и оба пилота из «родительского» «Ред Булла». Причем один из «быков» — Макс Ферстаппен — оформил вторую победу в сезоне и десятую в карьере. Чемпионат завершен, и теперь «королевская серия» окунается в суету межсезонья и многочисленные запланированные ранее кадровые перестановки. Одной из них, увы, станет замена Квята на японца Юки Цуноду, о которой должно быть объявлено в самом ближайшем будущем.

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Сезон Хэмилтона

Последняя гонка сезона, как и весь чемпионат, получилась не самой зажигательной — первая тройка пилотов финишировала в том же порядке, что и стартовала. Неожиданности в Абу-Даби были в основном неприятными. Так, внезапно уже на 10-м круге закончил гонку победитель прошлого Гран-при Серхио Перес. Мексиканец начал прорыв из глубины пелотона, но почти сразу загнал свой мотор. Его сход спровоцировал переход в режим пейс-кара, который оказался роковым для Даниила Квята. Команда организовала россиянину очень неудачный пит-стоп, который отбросил россиянина с 8-го на 14-е место. Выбраться из этой трясины наш гонщик не сумел до самого финиша.

По большому счету интересные события на Яс-Марине на этом закончились, и, если бы этап не являлся последним в году, поводов для обсуждений был бы минимум. Итоги чемпионата явно оказались весомее результатов заключительного старта, хотя для многих пилотов он был ностальгическим. Помимо Квята последние выступления за свои нынешние команды случились у Себастьяна Феттеля («Феррари»), Даниэля Риккьярдо («Рено»), Карлоса Сайнса («Макларен»), Кевина Магнуссена («Хаас») и Серхио Переса («Рейсинг Поинт»). Причем последний занял четвертое место в общем зачете, но рискует остаться без контракта в «королевской серии».

«Формула-1» — это очень жесткий спорт, где крутятся большие деньги. Перес ярко себя проявил, но всё зависело не от него, а от чисто финансовых вопросов. Команда поменяла владельца, в результате были приняты решения, которые для Серхио оказались не очень позитивными. Увы, но не всегда 20 действительно самых талантливых гонщиков планеты получают места в командах «Формулы-1». Самый яркий пример — Расселл. Совершенно точная демонстрация несправедливости. Считаю, что Джордж на сегодня быстрее, чем Хэмилтон. Ситуация у него лучше, чем у Переса, но он должен был быть в «Мерседесе» и выигрывать, а ему пока приходится находиться в «Уильямсе»
Гоночный эксперт Игорь Ермилин

Пока нет контракта на будущий год у семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, но мало кто сомневается, что «Мерседес» и звездный британец в итоге ударят по рукам. Во всяком случае в Абу-Даби «Мерседес» повел себя по отношению к Льюису в высшей степени корректно — после выздоровления от COVID-19 Хэмилтон был возвращен в свой болид, несмотря на то что гонка на Яс-Марине для него ничего не решала, и логика подсказывала, что «серебряным стрелам» имеет смысл после хаоса в Сахире дать второй шанс Джорджу Расселлу. Но он был возвращен в «Уильямс», а Хэмилтон завершил свой самый триумфальный сезон, как и полагается, — за рулем собственной машины, а не перед телевизором. Льюис — несомненно, главное лицо завершившегося чемпионата, как бы кто к нему ни относился.

В этом году Хэмилтон догнал Михаэля Шумахера по числу завоеванных титулов и обошел великого немца по победам на Гран-при и поулам. Кроме того, с начала чемпионата Льюис вовлек «Формулу-1» в борьбу за расовое и социальное равноправие — тема с коленопреклонением перед гонками летом будоражила умы болельщиков не меньше результатов. В общем, если оставить за скобками рекорды британца и скандалы вокруг его имени, сезон получится слишком унылым, особенно в части конкурентной борьбы на трассе. При таком раскладе главным достижением можно считать его проведение в принципе — ведь еще в начале июня на фоне пандемии в этом не было никакой уверенности.

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Квят прощается с «Ред Буллом»

Увы, финишировавший чемпионат, похоже, подвел черту в карьере самого успешного российского пилота «королевской серии» Даниила Квята. После того как наш гонщик в прошлом сезоне проиграл конкуренцию за место в «Ред Булле» Алексу Албону, он утратил значительную часть мотивации, и это, похоже, наложилось еще и на личные проблемы. Итог — ни одного подиума, два финиша на последних местах и почти оформленный развод с «Альфа Таури».

— Даниил начал не очень позитивно с точки зрения результата, у него были проблемы с настройками, некомфортно было за рулем нового болида, — продолжил Игорь Ермилин. — В течение сезона он пытался разобраться с этой ситуацией, отрабатывал по полной, в меру своих возможностей. В концовке удалось договориться с машиной. Результаты существенно улучшились, он был близок к подиуму на «Имоле», очень достойно выглядел на «Сахире». В целом это был хороший сезон, хорошо показал себя, хотя набранных очков не хватило. Он сам явно рассчитывал на другой результат.

Конечно, на следующий год у российских болельщиков появится новый повод для волнений — новобранец «Хаас» Никита Мазепин, но, если эта команда не совершит чуда, нынешние результаты Квята для Мазепина станут недостижимой мечтой.

С другой стороны, перед Никитой будет стоять задача не по завоеванию очков, а по противостоянию собственному напарнику Мику Шумахеру, сыну легендарного Михаэля. Это одна из самых интригующих дуэлей предстоящего сезона. Вообще, многочисленные кадровые перестановки в командах обещают разжечь угасающую интригу. И это при том, что главная составляющая современного королевского класса не меняется — «Мерседес» по-прежнему на шаг впереди всех конкурентов в техническом плане и как минимум до смены регламента в 2022 году основная борьба по-прежнему будет вестись за спинами «серебряных стрел».

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