Нулевая попытка: Квяту испортили прощальную гонку
Последний
Последний
Российский пилот Даниил Квят завершил последнюю гонку за команду «Альфа Таури» на обидном 11-м месте, несмотря на то что по итогам квалификации вполне мог претендовать на более достойную позицию. Но нашего гонщика опередил и напарник Пьер Гасли, и оба пилота из «родительского» «Ред Булла». Причем один из «быков» — Макс Ферстаппен — оформил вторую победу в сезоне и десятую в карьере. Чемпионат завершен, и теперь «королевская серия» окунается в суету межсезонья и многочисленные запланированные ранее кадровые перестановки. Одной из них, увы, станет замена Квята на японца Юки Цуноду, о которой должно быть объявлено в самом ближайшем будущем.
Последняя гонка сезона, как и весь чемпионат, получилась не самой зажигательной — первая тройка пилотов финишировала в том же порядке, что и стартовала. Неожиданности в
По большому счету интересные события на
«Формула-1» — это очень жесткий спорт, где крутятся большие деньги. Перес ярко себя проявил, но всё зависело не от него, а от чисто финансовых вопросов. Команда поменяла владельца, в результате были приняты решения, которые для Серхио оказались не очень позитивными. Увы, но не всегда 20 действительно самых талантливых гонщиков планеты получают места в командах «Формулы-1». Самый яркий пример — Расселл. Совершенно точная демонстрация несправедливости. Считаю, что Джордж на сегодня быстрее, чем Хэмилтон. Ситуация у него лучше, чем у Переса, но он должен был быть в «Мерседесе» и выигрывать, а ему пока приходится находиться в «Уильямсе»
Пока нет контракта на будущий год у семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, но мало кто сомневается, что «Мерседес» и звездный британец в итоге ударят по рукам. Во всяком случае в
В этом году Хэмилтон догнал Михаэля Шумахера по числу завоеванных титулов и обошел великого немца по победам на
Увы, финишировавший чемпионат, похоже, подвел черту в карьере самого успешного российского пилота «королевской серии» Даниила Квята. После того как наш гонщик в прошлом сезоне проиграл конкуренцию за место в «Ред Булле» Алексу Албону, он утратил значительную часть мотивации, и это, похоже, наложилось еще и на личные проблемы. Итог — ни одного подиума, два финиша на последних местах и почти оформленный развод с «Альфа Таури».
— Даниил начал не очень позитивно с точки зрения результата, у него были проблемы с настройками, некомфортно было за рулем нового болида, — продолжил Игорь Ермилин. — В течение сезона он пытался разобраться с этой ситуацией, отрабатывал по полной, в меру своих возможностей. В концовке удалось договориться с машиной. Результаты существенно улучшились, он был близок к подиуму на «Имоле», очень достойно выглядел на «Сахире». В целом это был хороший сезон, хорошо показал себя, хотя набранных очков не хватило. Он сам явно рассчитывал на другой результат.
С другой стороны, перед Никитой будет стоять задача не по завоеванию очков, а по противостоянию собственному напарнику Мику Шумахеру, сыну легендарного Михаэля. Это одна из самых интригующих дуэлей предстоящего сезона. Вообще, многочисленные кадровые перестановки в командах обещают разжечь угасающую интригу. И это при том, что главная составляющая современного королевского класса не меняется — «Мерседес»