Грожан рассказал о своем восстановлении после аварии в Бахрейне

Грожан 29 ноября на первом круге гонки на трассе «Сахир», совершая маневр, столкнулся с пилотом «Альфа Таури» Даниилом Квятом. Болид француза вылетел с трека, врезался в ограждение и вспыхнул. Машина Грожана серьезно пострадала. Гонщик покинул машину самостоятельно, получив небольшие ожоги конечностей, и был доставлен в больницу для дальнейшего обследования. Гонщик, в сезоне-2020 выступавший за команду «Хаас», пропустил два этапа после Гран-при Бахрейна.

«Я думаю, что понадобится еще три недели, чтобы все вернулось в норму, — приводит слова Грожана motorsport.nextgen-auto.com. — Я отправлюсь на операцию на этой неделе, потому что у меня разрыв связки большого пальца левой руки. Придется обездвижить палец на четыре-шесть недель».

«Я хорошо переношу боль, в общем, все нормально. Я бы сказал, что правая рука почти в порядке, за исключением того, что в холод я испытываю болезненные ощущения. Каждый день — небольшая победа. Есть последствия аварии, когда я смотрю на свои руки, я вижу, что они в данный момент не выглядят прекрасными. Но, честно говоря, это не так уж важно по сравнению с аварией и с тем, что все могло быть иначе», — добавил он.