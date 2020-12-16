Текущие события
Футбол. Премьер-лига
18:00
Сочи
Динамо
Футбол. Премьер-лига
18:00
Ротор
Арсенал Т
Футбол. Премьер-лига
20:00
Зенит
Спартак
Футбол. Зарубежный
20:30
Шальке-04
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
20:30
Ювентус
Аталанта
Футбол. Зарубежный
21:00
Анже
Страсбур
Футбол. Зарубежный
21:00
Дижон
Лилль
Футбол. Зарубежный
21:00
Монпелье
Метц
Футбол. Зарубежный
21:00
Ним
Ницца
Футбол. Зарубежный
21:00
Реймс
Нант
Футбол. Зарубежный
21:00
Арсенал
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
21:00
Лестер
Эвертон
Футбол. Зарубежный
21:00
Лидс
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:30
Арминия
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
22:30
Бавария
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
22:30
Кельн
Байер
Футбол. Зарубежный
22:30
Хоффенхайм
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
22:45
Верона
Сампдория
Футбол. Зарубежный
22:45
Дженоа
Милан
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Наполи
Футбол. Зарубежный
22:45
Парма
Кальяри
Футбол. Зарубежный
22:45
Специя
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:45
Фиорентина
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
23:00
Бордо
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
23:00
Лион
Брест
Футбол. Зарубежный
23:00
Монако
Ланс
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Лорьян
Футбол. Зарубежный
23:00
Ренн
Марсель
Футбол. Зарубежный
23:00
Вест Хэм Юнайтед
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
23:00
Фулхэм
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
23:00
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
23:00
Барселона
Реал Сосьедад
Все события
Фоторепортажи
13Майк Тайсон провел поединок с Роем Джонсом
10«Реал» обыграл «Атлетико» в мадридском дерби
11:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Квят покинул «Альфа Таури»

Пресс-служба «Альфа Таури» объявила о подписании контракта с пилотом Юки Цунодой.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Японец займет место россиянина Даниила Квята в качестве одного из пилотов итальянской команды. С сезона-2021 Цунода будет выступать в «Альфа Таури» вместе с Пьером Гасли, сохранившим место в коллективе.

В сезоне-2020 Цунода занял третье место в личном зачете «Формулы-2», уступив чемпиону Мику Шумахеру 15 очков. Во вторник, 15 декабря японец принял участие в тестовых заездах «Формулы-1» на трассе в Абу-Даби, показав пятый результат за рулем «Альфа Таури».

В сезоне-2020 Квят занял 14-е место в личном зачете «Формулы-1», набрав 32 очка. Лучшим результатом россиянина стало 4-е место на «Гран-при Эмилии-Романьи». Квят выступал за «Альфа Таури» (прежнее название команды до 2020 года — «Торо Россо») в период с 2013 по 2014, с 2016 по 2017 и с 2019 по 2020 годы.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Кравец — о скандале с Дзюбой: «Футболисты часто помогают друг другу снять напряжение после матчей»
Самые курьезные шайбы в истории КХЛ
Дерби столиц. Самые яркие матчи между «Зенитом» и «Спартаком»
Огненный Моуринью: сказал «травмирован» 19 раз за 100 секунд
Битва «Зенита» и «Спартака»: Топ-5 ставок недели
Форварда ЦСКА шантажировали армией за отказ играть за сборную
Медведев прокомментировал слухи о своем уходе из «Зенита»
Андрей Тихонов назвал тройку лучших футболистов РПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь