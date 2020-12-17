«Ред Булл» раскритиковали за отношение к Даниилу Квяту

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В среду было объявлено, что Квят покинул «Альфа Таури», а место россиянина в команде займет 20-летний японец Юки Цунода.

«Квят был частью семьи “Ред Булл” дольше, чем кто-либо из вышеперечисленных в своих командах, и что он получил? Один твит, содержащий заявление Франца Тоста, в котором он благодарит Даниила за помощь “в настройке и улучшении характеристик автомобиля”. И на этом все», — говорится в статье интернет-издания.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--44955a6ddf01257e1661" data-vnd="44955a6ddf01257e1661" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=44955a6ddf01257e1661" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В материале отмечается, что немцу Себастьяну Феттелю по случаю ухода из «Феррари» был подарен огромный кубок в память о выступлении за «Скудерию». В «Рено» изготовили специальные маски с изображением Дэниела Риккьярдо и вручили их всем сотрудникам команды. «Макларен» презентовал уходящему в «Феррари» Карлосу Сайнсу кусок болида, на котором выступал испанский пилот, а также опубликовал в его честь памятное видео. «Хаас» также отдал дань уважения своим экс-пилотам Ромэну Грожану и Кевину Магнуссену.

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Квят был членом концерна «Ред Булл» с 2014 года, с тех пор как начал выступать в «Формуле-1» в составе «Торо Россо». В 2015 году россиянин перешел в главную команду «Ред Булл», заменив Себастьяна Феттеля. Там он провел полный сезон-2015 и часть сезона-2016, когда после Гран-при России был переведен обратно в «Торо Россо».

В следующем году Квят продолжил выступать в «Торо Россо», но по ходу сезона было объявлено о прекращении сотрудничества с компанией Red Bull. В 2018 году Квят стал пилотом программы развития «Феррари». В сезоне-2019 Квят вернулся в «Формулу-1», вновь став пилотом «Торо Россо».

«У “Ред Булл” был шанс исправить некоторые ошибки касательно того, как они поступили в ситуации с первоначальным увольнением Квята. Вместо этого все закончилось тем же. Он заслужил гораздо большего как за то, что он дал этим двум командам за последние семь сезонов, так и за то, через что ему пришлось пройти за это время», — гласит текст сообщения.