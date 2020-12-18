СМИ: Серхио Перес подпишет контракт с командой «Формулы-1» «Ред Булл»
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Мексиканский пилот Серхио Перес в следующем сезоне чемпионата «Формулы-1» будет выступать за «Ред Булл», сообщает Speedweek.
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Мексиканский пилот Серхио Перес в следующем сезоне чемпионата «Формулы-1» будет выступать за «Ред Булл», сообщает Speedweek.
Перес заменит в качестве боевого пилота «Ред Булл» представителя Таиланда Александера Албона, который будет переведен на роль резервного гонщика команды. Другим пилотом «Ред Булл» остается голландец Макс Ферстаппен.
Официально 30-летний мексиканец должен быть представлен в качестве гонщика «Ред Булл» в пятницу.
Перес в прошедшем сезоне «Формулы-1» выступал за «Рейсинг Поинт» и занял четвертое место в зачете пилотов. В декабре мексиканец выиграл первую гонку «Формулы-1» в карьере, победив на