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10:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Серхио Перес подпишет контракт с командой «Формулы-1» «Ред Булл»

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Мексиканский пилот Серхио Перес в следующем сезоне чемпионата «Формулы-1» будет выступать за «Ред Булл», сообщает Speedweek.

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Источник: РИА "Новости"

Перес заменит в качестве боевого пилота «Ред Булл» представителя Таиланда Александера Албона, который будет переведен на роль резервного гонщика команды. Другим пилотом «Ред Булл» остается голландец Макс Ферстаппен.

Официально 30-летний мексиканец должен быть представлен в качестве гонщика «Ред Булл» в пятницу.

Перес в прошедшем сезоне «Формулы-1» выступал за «Рейсинг Поинт» и занял четвертое место в зачете пилотов. В декабре мексиканец выиграл первую гонку «Формулы-1» в карьере, победив на Гран-при Сахира.

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