Пилот «Альфа Таури» Гасли назвал веселыми годы совместной работы с Квятом

Ранее стало известно, что в 2021 году в «Альфа Таури» Квята заменит японец Юки Цунода.

«Я работал с тобой на протяжении двух потрясающих лет, приятель. Было весело, мы отлично поработали вместе. Мы заставляли друг друга двигаться вперед. Желаю тебе всего наилучшего в будущем», — написал Гасли.

«Спасибо, приятель. Это было удовольствие — работать вместе с таким талантливым парнем, как ты. И очень весело», — ответил ему Квят.

Квят дебютировал в «Формуле-1» в 2014 году в составе «Торо Россо» (нынешнее название — «Альфа Таури»). В 2015 году и начале 2016-го он выступал за основную команду «Ред Булл», после чего был отправлен обратно в «Торо Россо», откуда был уволен, не дожидаясь окончания сезона-2017. Следующий год россиянин провел в «Феррари», выполняя роль пилота по развитию. В 2019 году руководство «Ред Булл» вернуло Квята в «Торо Россо».

Всего на счету Квята 110 гонок в «Формуле-1» и три подиума.