Текущие события
Футбол. Премьер-лига
18:00
Тамбов
Урал
Футбол. Зарубежный
22:30
Унион Б
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Уэска
Футбол. Зарубежный
17.12
Астон Вилла
Бернли
00
Футбол. Зарубежный
17.12
Рома
Торино
31
Футбол. Зарубежный
17.12
Шеффилд Юнайтед
Манчестер Юнайтед
23
Все события
Фоторепортажи
10«Локомотив» тоже лишился шансов на плей-офф ЛЧ
14«Краснодар» — «Ренн»: Гол Берга, первая победа и путевка в Лигу Европы
13:14 (мск), источник: ТАСС

Пилот «Альфа Таури» Гасли назвал веселыми годы совместной работы с Квятом

ТАСС, 18 декабря. Французский пилот команды «Формулы-1» «Альфа Таури» Пьер Гасли поблагодарил бывшего напарника россиянина Даниила Квята за совместную работу. Об этом он написал в сторис в Instagram.

Наверх
Источник: Reuters

Ранее стало известно, что в 2021 году в «Альфа Таури» Квята заменит японец Юки Цунода.

«Я работал с тобой на протяжении двух потрясающих лет, приятель. Было весело, мы отлично поработали вместе. Мы заставляли друг друга двигаться вперед. Желаю тебе всего наилучшего в будущем», — написал Гасли.

«Спасибо, приятель. Это было удовольствие — работать вместе с таким талантливым парнем, как ты. И очень весело», — ответил ему Квят.

Квят дебютировал в «Формуле-1» в 2014 году в составе «Торо Россо» (нынешнее название — «Альфа Таури»). В 2015 году и начале 2016-го он выступал за основную команду «Ред Булл», после чего был отправлен обратно в «Торо Россо», откуда был уволен, не дожидаясь окончания сезона-2017. Следующий год россиянин провел в «Феррари», выполняя роль пилота по развитию. В 2019 году руководство «Ред Булл» вернуло Квята в «Торо Россо».

Всего на счету Квята 110 гонок в «Формуле-1» и три подиума.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Американцы заявили, что их запасов хватит только на полсезона, россияне тоже озадачены
"Правительство СССР боится за своих граждан, а меня моей стране, выходит, не жалко"
Победа или компромисс? В России спорят по поводу вердикта CAS
Черчесов заявил, что не жалеет о своем интервью «Матч ТВ»
Дебютный гол Ибрагимовича в MLS признан лучшим в истории лиги
Британцы ставят Хабиба в один ряд с великими спортсменами СССР
Белорусские спортсмены просят не проводить в Минске ЧМ
«Локомотив» объявил о переходе полузащитника «Торпедо»
Россия не сможет принять матчи ЧМ-2021 по хоккею
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь