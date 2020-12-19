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23:09 (мск), источник: Sport24

Формула-1 показала лучшие моменты с участием Квята

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик с лучшими моментами с участием российского гонщика Даниила Квята.

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«Спасибо за эти воспоминания, Даниил! Мы будем скучать по тебе на стартовой решетке в 2021 году, но не говорим прощай», — говорится в сообщении Формулы-1.

Квята в «Альфа Таури» заменит японец Юки Цунода.

Во время загрузки произошла ошибка.

Квят дебютировал в Формуле-1 в 2014 году в составе «Торо Россо» (нынешнее название — «Альфа Таури»). В 2015 году и начале 2016-го он выступал за основную команду «Ред Булл», после чего был отправлен обратно в «Торо Россо», откуда был уволен, не дожидаясь окончания сезона-2017. Следующий год россиянин провел в «Феррари», выполняя роль пилота по развитию. В 2019 году руководство «Ред Булл» вернуло Квята в «Торо Россо».

Во время загрузки произошла ошибка.

Всего на счету Квята 110 гонок в Формуле-1, три подиума и один быстрый круг.

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