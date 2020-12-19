Формула-1 показала лучшие моменты с участием Квята

«Спасибо за эти воспоминания, Даниил! Мы будем скучать по тебе на стартовой решетке в 2021 году, но не говорим прощай», — говорится в сообщении Формулы-1.

Квят дебютировал в Формуле-1 в 2014 году в составе «Торо Россо» (нынешнее название — «Альфа Таури»). В 2015 году и начале 2016-го он выступал за основную команду «Ред Булл», после чего был отправлен обратно в «Торо Россо», откуда был уволен, не дожидаясь окончания сезона-2017. Следующий год россиянин провел в «Феррари», выполняя роль пилота по развитию. В 2019 году руководство «Ред Булл» вернуло Квята в «Торо Россо».