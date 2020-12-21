Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон признан спортсменом года по версии Би-би-си
ТАСС, 21 декабря. Британский автогонщик Льюис Хэмилтон стал лауреатом премии «Лучший спортсмен года», присуждаемой вещательной корпорацией
ТАСС, 21 декабря. Британский автогонщик Льюис Хэмилтон стал лауреатом премии «Лучший спортсмен года», присуждаемой вещательной корпорацией
Второе место по итогам голосования занял капитан футбольного клуба «Ливерпуль» Джордан Хендерсон, третьей стала жокей Холли Дойл. Также в
«Я хочу поздравить всех великолепных номинантов, — сказал Хэмилтон. — Я так горжусь тем, чего они достигли, и хочу поблагодарить всех, кто голосовал за меня. Я не ожидал этого, зная, что есть так много отличных кандидатур. Я хочу поздравить всех с Рождеством — это был такой необычный год, и отметить всех медицинских работников и детей. Постарайтесь оставаться в хорошем настроении в это трудное время, я посылаю всем вам заряд позитива. Спасибо вам от всего сердца».
В 2020 году 35-летний пилот команды «Мерседес» стал семикратным победителем чемпионата мира в классе машин «Формула-1» и догнал по этому показателю немца Михаэля Шумахера. Он превзошел достижения Шумахера по общему числу побед и подиумов, выиграв 11 стартов из 17 и еще трижды заняв место на подиуме в прошедшем сезоне. Хэмилтон во второй раз завоевал награду лучшему спортсмену по версии
Ранее обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов стал лауреатом премии «Иностранный спортсмен года» по версии