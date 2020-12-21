Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон признан спортсменом года по версии Би-би-си

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Второе место по итогам голосования занял капитан футбольного клуба «Ливерпуль» Джордан Хендерсон, третьей стала жокей Холли Дойл. Также в шорт-лист попали чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри, шестикратный чемпион мира по снукеру Ронни О'Салливан и игрок в крикет Стюарт Броуд.

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«Я хочу поздравить всех великолепных номинантов, — сказал Хэмилтон. — Я так горжусь тем, чего они достигли, и хочу поблагодарить всех, кто голосовал за меня. Я не ожидал этого, зная, что есть так много отличных кандидатур. Я хочу поздравить всех с Рождеством — это был такой необычный год, и отметить всех медицинских работников и детей. Постарайтесь оставаться в хорошем настроении в это трудное время, я посылаю всем вам заряд позитива. Спасибо вам от всего сердца».

В 2020 году 35-летний пилот команды «Мерседес» стал семикратным победителем чемпионата мира в классе машин «Формула-1» и догнал по этому показателю немца Михаэля Шумахера. Он превзошел достижения Шумахера по общему числу побед и подиумов, выиграв 11 стартов из 17 и еще трижды заняв место на подиуме в прошедшем сезоне. Хэмилтон во второй раз завоевал награду лучшему спортсмену по версии Би-би-си, впервые он был удостоен ее в 2014 году, четырежды автогонщик занимал второе место (последний раз — в прошлом году).