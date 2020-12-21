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19:34 (мск), источник: Sport24

Фиттипальди может заменить Мазепина в «Хаасе» на фоне скандала с участием россиянина

Бразильский гонщик Пьетро Фиттипальди, который подменял пострадавшего в аварии Ромена Грожана в «Хаасе» на двух финальных этапах сезона-2020 Формулы-1, может заменить россиянина Никиту Мазепина в составе команды.

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Источник: instagram.com/nikita_mazepin

Напомним, Мазепин, который заключил контракт с «Хаас» и в новом сезоне должен был дебютировать в Формуле-1, оказался в центре скандала, когда в инстаграме россиянина было опубликовано видео, на котором он трогает девушку за грудь. Мазепин удалил видео и принес извинения, но многие фанаты призывают выгнать Никиту из Формулы-1 — на сайте Change.org даже появилась соответствующая петиция.

По информации Ole, официальные аккаунты «Хааса» в твиттере и инстаграме отписались от Мазепина, хотя новости о заключении контракта с россиянином и не были удалены. Кроме того, бразилец Пьетро Фиттипальди, внук двукратного чемпиона Формулы-1 Эмерсона Фиттипальди, подписал себя в соцсетях пилотом команды «Хаас». Есть вероятность, что он может заменить Мазепина в команде.

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