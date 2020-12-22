Британские фанаты «Формулы-1» призывают «Хаас» уволить Мазепина

В тексте отмечается, что в опросе поучаствовало более тысячи человек.
По данным издания, если сценарий с увольнением 21-летнего россиянина все же произойдет, то на его замену будут рассматривать бразильца Пьетро Фиттипальди или англичанина Каллума Айлотта.
Также авторы материала напомнили о существовании петиции с призывом лишить Мазепина места в «Формуле-1». На данный момент она собрала более 40 тысяч подписей.
Мазепин угодил в скандальную ситуацию после того, как опубликовал в своем Instagram видеоролик, на котором он едет в машине с девушкой и в шутку начинает к ней приставать. Позже ролик был удален, однако пользователи Сети успели массово распространить видео и подвергли россиянина критике за то, что он осмеливается выставлять подобные вещи на всеобщее обозрение.
Позже Мазепин принес извинения за «неподобающее поведение», а участница пикантного видео встала на защиту пилота, признавшись, что опубликовала ролик в его Instagram сама.
Мазепин подписал многолетний контракт с «Хаасом» в начале декабря 2020 года, соглашение начнет действовать с сезона-2021. Он должен стать четвертым российским пилотом в истории «Формулы-1».