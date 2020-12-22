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15:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Британские фанаты «Формулы-1» призывают «Хаас» уволить Мазепина

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Популярный британский портал о «Формуле-1» опубликовал данные опроса, согласно которому 88% поклонников «Королевских гонок» призывают команду «Хаас» уволить российского пилота Никиту Мазепина.

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В тексте отмечается, что в опросе поучаствовало более тысячи человек.

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По данным издания, если сценарий с увольнением 21-летнего россиянина все же произойдет, то на его замену будут рассматривать бразильца Пьетро Фиттипальди или англичанина Каллума Айлотта.

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Также авторы материала напомнили о существовании петиции с призывом лишить Мазепина места в «Формуле-1». На данный момент она собрала более 40 тысяч подписей.

Мазепин угодил в скандальную ситуацию после того, как опубликовал в своем Instagram видеоролик, на котором он едет в машине с девушкой и в шутку начинает к ней приставать. Позже ролик был удален, однако пользователи Сети успели массово распространить видео и подвергли россиянина критике за то, что он осмеливается выставлять подобные вещи на всеобщее обозрение.

Позже Мазепин принес извинения за «неподобающее поведение», а участница пикантного видео встала на защиту пилота, признавшись, что опубликовала ролик в его Instagram сама.

Мазепин подписал многолетний контракт с «Хаасом» в начале декабря 2020 года, соглашение начнет действовать с сезона-2021. Он должен стать четвертым российским пилотом в истории «Формулы-1».

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