Никита Мазепин останется пилотом «Хааса». Команда поддержала гонщика

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Команда поддержала его, несмотря на скандал в соцсетях с его участием.

«Хаас» подтверждает, что тандем пилотов команды в 2021 году составят Никита Мазепин и Мик Шумахер. Согласно предыдущему заявлению команды относительно действий Никиты Мазепина от 9 декабря, этот вопрос решается внутри команды. Дальнейших комментариев не последует, — говорится в сообщении.

Ранее Мазепину пришлось принести публичные извинения за опубликованное видео, в котором он трогает девушку за обнаженную грудь. Однако любителей автогонок он не убедил, и те создали петицию за его увольнение из «Формулы-1».

Мазепин 1 декабря подписал многолетний контракт с «Хаасом», действующий с сезона-2021. Он станет четвертым российским пилотом в чемпионатах «Формулы-1».