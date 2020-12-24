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00:24 (мск), источник: Чемпионат.com

«Альфа Таури» сенсационно победила. Но есть ли шанс без Квята подняться выше?

Звание сестринской команды — это прекрасно, но не суждено ли «модникам» и дальше болтаться на седьмом месте?

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Источник: AP (sport)

Цели: пятое место

После шестой строчки в 2019 году Франц Тост ставил перед командой сделать ещё один шаг вперёд и замахнуться на пятую позицию. Выглядело оптимистично, но основания для подобных заявлений у Тоста были. Во-первых, болид «Альфа Таури» был основан на прошлогоднем «Ред Булл» (передняя и задняя подвески, коробка передач, гидравлика и так далее), а сама команда имела возможность направить все ресурсы на развитие аэродинамики. Во-вторых, в распоряжении итальянцев была как никогда опытная пара гонщиков, которых уже не надо ничему учить. Наконец, в Фаэнце провели тотальный ребрендинг и теперь команда позиционировалась уже не как младшая, а как «сестринская» по отношению к «Ред Булл».

С другой стороны, и конкуренция ожидалась серьёзная: позади трёх команд находились выстреливший в прошлом году «Макларен», обновлённый заводской проект «Рено», а также «Рейсинг Пойнт» с их розовым «Мерседесом».

Резюме: вроде бы лучший результат, но…

Если подходить к делу формально, то констатируем: поставленной цели Тост и компания не добились. Темп автомобиля действительно был неплохим, но всё же не давал никаких шансов побороться за топ-5 с «Рейсинг Пойнт», «Маклареном» и «Рено»: конкуренты были объективно сильнее. Даже если бы Квят набрал столько же очков, сколько и Гасли, то в «Альфа Таури» и близко не подобрались к пятой позиции.

По сути «Альфа Таури» «не повезло» с годом: их самое результативное в истории выступление пришлось на сезон, когда и многие другие середняки сделали заметный шаг вперёд. Да, в Фаэнце отпраздновали первую с 2008 года победу, но «Рейсинг Пойнт» ответил тем же, в «Рено» трижды попали на подиум, а в «Макларене» — дважды. Нет, шансов догнать эту группу не имелось. При этом набранных «Альфа Таури» очков хватило бы в 2019-м как раз для пятой строчки.

А вот с «Феррари» соотечественники в теории могли и справиться — если бы Леклер не выдал несколько потрясающих результатов, а Квяту везло в гонках чуть больше.

«Альфа Таури»: 17 Гран-при, 1 победа, 1 подиум, 107 очков, 7-е место в Кубке конструкторов. Лучший финиш: 1-е место.

Пьер Гасли: 17 Гран-при, 1 победа, 1 подиум, 75 очков, 10-е место в чемпионате. Лучший финиш: 1-е место (Гран-при Италии).

Даниил Квят: 17 Гран-при, 0 побед, 0 подиумов, 32 очка, 14-е место в чемпионате. Лучший финиш: 4-е место (Гран-при Эмилии-Романьи).

Лучшая гонка: Гран-при Италии

Выбор очевиден — как можно проигнорировать всего вторую в истории победу команды из Фаэнцы? Да, в Монце не обошлось без серьёзнейшего везения: Гасли совершил пит-стоп прямо перед тем, как Кевин Магнуссен остановил свой «Хаас» на обочине рядом с заездом на пит-лейн. На трассу выехал сейфти-кар, а вот в боксы какое-то время заезжать было нельзя, так что после оттянутых остановок соперников Гасли оказался уже третьим, а впереди были Хэмилтон с грядущим штрафом за игнорирование красного сигнала светофора и Стролл. Канадца Гасли обогнал на рестарте гонки — и устремился к сенсационной победе. Квяту как всегда не повезло: на трассе он ехал прямо позади Гасли, но после всей катавасии с пит-стопами и красными флагами финишировал девятым.

Худшая гонка: Гран-при Венгрии

Третий этап сезона ещё оставил какую-то надежду в квалификации, где Гасли добрался до третьего сегмента, но в гонке шансов у «Альфа Таури» не было. Француз оказался за пределами очковой зоны, а на 15-м круге и вовсе сошёл из-за проблем с силовой установкой. Что же до Квята, то после лишь 17-го результата в субботу он рискнул и раньше почти всех соперников перешёл с дождевых шин на слики, но прорваться вверх все равно не сумел — 12-й результат, пусть и впереди Норриса с Оконом.

Пилоты

Всего за полтора сезона после понижения из «Ред Булл» Пьер Гасли полностью восстановил собственную репутацию и вновь стал претендентом на попадание в топ-команду (хотя сами «быки» возвращать его не захотели). Француз провёл отличный сезон — стабильный, практически без провалов и при этом с рядом ярких моментов, главным из которых стала невероятная победа в Монце.

Пусть Гасли победил Квята по очкам 75:32, но, пожалуй, более впечатляюще француз выглядел по субботам: квалификационная дуэль в «Альфа Таури» завершилась со счётом 13−4, и более высокие стартовые позиции позволяли Пьеру реализовать потенциал машины.

Что же до Даниила, то он потратил слишком много времени на то, чтобы адаптироваться к болиду. Квят и AT01 по-настоящему подружились лишь к финальной трети сезона, когда россиянин стал сильно проводить квалификации. Увы, к этому моменту было уже слишком поздно, чтобы сохранить место в Ф-1 на 2021 год. При этом и до финиша сезона Квят вполне достойно выглядел по воскресеньям, но более далёкие стартовые позиции, не всегда удачные старты и некоторое невезение лишили Даниила более высокого места в общем зачёте. Увы, россиянин дал команде основания сделать ставку на новичка из Ф-2 Юки Цуноду.

Цитата года

«Честно, это невероятно. Такая сумасшедшая гонка, и мы воспользовались происходящим. Я прошёл через так много всего за последние 18 месяцев, мне трудно всё осознать. У меня нет слов. Эта команда сделала для меня так много, и теперь они дают мне мою первую победу. Это потрясающий день. Прошло так много времени с момента, когда у нас был победитель из Франции! Я никогда не ожидал, но я так рад!», — Пьер Гасли после победы на Гран-при Италии.

Перспективы

Чудес от «Альфа Таури» в 2021-м не ждём. Трудно поверить, что команде удастся догнать тройку команд, сражавшихся за бронзу в Кубке конструкторов, плюс следует ожидать прогресса со стороны «Феррари» (по крайней мере по части мотора), так что, вероятно, коллектив Тоста вновь окажется на седьмой позиции. К тому же Цунода при всём его таланте наверняка допустит несколько простительных для дебютанта ошибок и вряд ли сможет демонстрировать ту же стабильность, что и Гасли. Так что мечтать о каких-то глобальных свершениях «Альфа Таури» сможет не раньше 2022 года с его новым техническим регламентом.

Евгений Кустов

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