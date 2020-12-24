«Альфа Таури» сенсационно победила. Но есть ли шанс без Квята подняться выше?
Звание сестринской команды — это прекрасно, но не суждено ли «модникам» и дальше болтаться на седьмом месте?
Звание сестринской команды — это прекрасно, но не суждено ли «модникам» и дальше болтаться на седьмом месте?
После шестой строчки в 2019 году Франц Тост ставил перед командой сделать ещё один шаг вперёд и замахнуться на пятую позицию. Выглядело оптимистично, но основания для подобных заявлений у Тоста были.
С другой стороны, и конкуренция ожидалась серьёзная: позади трёх команд находились выстреливший в прошлом году «Макларен», обновлённый заводской проект «Рено», а также «Рейсинг Пойнт» с их розовым «Мерседесом».
Если подходить к делу формально, то констатируем: поставленной цели Тост и компания не добились. Темп автомобиля действительно был неплохим, но всё же не давал никаких шансов побороться за топ-5 с «Рейсинг Пойнт», «Маклареном» и «Рено»: конкуренты были объективно сильнее. Даже если бы Квят набрал столько же очков, сколько и Гасли, то в «Альфа Таури» и близко не подобрались к пятой позиции.
По сути «Альфа Таури» «не повезло» с годом: их самое результативное в истории выступление пришлось на сезон, когда и многие другие середняки сделали заметный шаг вперёд. Да, в Фаэнце отпраздновали первую с 2008 года победу, но «Рейсинг Пойнт» ответил тем же, в «Рено» трижды попали на подиум, а в «Макларене» — дважды. Нет, шансов догнать эту группу не имелось. При этом набранных «Альфа Таури» очков хватило бы в 2019-м как раз для пятой строчки.
А вот с «Феррари» соотечественники в теории могли и справиться — если бы Леклер не выдал несколько потрясающих результатов, а Квяту везло в гонках чуть больше.
«Альфа Таури»: 17
Пьер Гасли: 17
Даниил Квят: 17
Выбор очевиден — как можно проигнорировать всего вторую в истории победу команды из Фаэнцы? Да, в Монце не обошлось без серьёзнейшего везения: Гасли совершил
Третий этап сезона ещё оставил
Всего за полтора сезона после понижения из «Ред Булл» Пьер Гасли полностью восстановил собственную репутацию и вновь стал претендентом на попадание в
Пусть Гасли победил Квята по очкам 75:32, но, пожалуй, более впечатляюще француз выглядел по субботам: квалификационная дуэль в «Альфа Таури» завершилась со счётом 13−4, и более высокие стартовые позиции позволяли Пьеру реализовать потенциал машины.
Что же до Даниила, то он потратил слишком много времени на то, чтобы адаптироваться к болиду. Квят и AT01
«Честно, это невероятно. Такая сумасшедшая гонка, и мы воспользовались происходящим. Я прошёл через так много всего за последние 18 месяцев, мне трудно всё осознать. У меня нет слов. Эта команда сделала для меня так много, и теперь они дают мне мою первую победу. Это потрясающий день. Прошло так много времени с момента, когда у нас был победитель из Франции! Я никогда не ожидал, но я так рад!», — Пьер Гасли после победы на
Чудес от «Альфа Таури» в 2021-м не ждём. Трудно поверить, что команде удастся догнать тройку команд, сражавшихся за бронзу в Кубке конструкторов, плюс следует ожидать прогресса со стороны «Феррари» (по крайней мере по части мотора), так что, вероятно, коллектив Тоста вновь окажется на седьмой позиции. К тому же Цунода при всём его таланте наверняка допустит несколько простительных для дебютанта ошибок и вряд ли сможет демонстрировать ту же стабильность, что и Гасли. Так что мечтать о
Евгений Кустов