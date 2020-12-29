Оскандалившийся российский пилот «Формулы-1» описал себя тремя словами
Российский пилот команды «Формулы-1» Haas Никита Мазепин описал себя тремя словами. Фрагмент интервью со спортсменом опубликован в Instagram «Матч ТВ».
Российский пилот команды «Формулы-1» Haas Никита Мазепин описал себя тремя словами. Фрагмент интервью со спортсменом опубликован в Instagram «Матч ТВ».
«Быстрый, мотивированный, русский», — сказал гонщик. Он также отметил, что хотел добавить эпитет «агрессивный», но подумал, что он не зайдет.
23 декабря было объявлено, что Мазепин остается гонщиком Haas. В команде заявили, что не будут выносить обсуждение сексуального скандала, в который попал спортсмен, в публичное пространство.
Видео, на котором Мазепин трогает подругу за грудь, появилось в
Мазепин подписал контракт с Haas 1 декабря. Россиянин должен присоединиться к команде со следующего сезона.