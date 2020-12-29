Хэмилтону пора уходить, Боттаса пора менять. Итоги года для «Мерседеса»
Команда продолжает доминировать, но все уже слишком от этого устали.
Команда продолжает доминировать, но все уже слишком от этого устали.
Немцы, традиционно, были достаточно осторожны в своих прогнозах перед стартом сезона — пожалуй, одна из отличительных особенностей «Мерседеса» в том, что они никогда не обещают бороться за титул в предстоящем сезоне. Впрочем, бороться им и не приходится. Вольф высказывался в январе о «более острой борьбе за титул в 2020 году», но, фактически, более острой она не получилась — Хэмилтон выиграл 11 гонок из 17, ещё две победы добавил Боттас. В принципе, Вольф был прав, когда говорил, что сомневается, что мы увидим 10−12 побед от «Мерседеса». Их вышло даже больше.
Итоги года мало чем отличаются от итогов прошлого сезона. «Будем откровенны, побеждать в Формуле-1 пока умеют только в “Мерседесе”. “Феррари” разучилась выигрывать, а “Ред Булл” пока к победам не готов», — писали мы в прошлом году. В принципе, мало что изменилось. «Феррари» выигрывать разучилась окончательно, а «Ред Булл»
Да, на этот раз «Мерседес» не взял пять дублей подряд, как на старте сезона-2019, но и сезон-2020 обыденным не назовёшь, учитывая историю с отменой его старта
«Мерседес»: 17
Льюис Хэмилтон: 16
Валттери Боттас: 17
Джордж Расселл: 1
Увольте, но выбирать лучшую гонку для команды, которая выиграла 65 процентов гонок чемпионата — дело неблагодарное. Да, на этот раз дублей было всего пять против девяти в прошлом году, но здесь вопросы скорее к Валттери Боттасу, чем к команде или Льюису Хэмилтону. Несмотря на более короткий сезон, Хэмилтон выиграл столько же гонок, сколько в полноценном 2019-м. Весь чемпионат стал бенефисом «Мерседеса», как и последние семь лет, а тот факт, что немцы выиграли уже седьмой титул подряд, говорит о невероятном доминировании команды, которых мы не видели, возможно, никогда.
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Льюис Хэмилтон? Легенда. Здесь даже добавить нечего. Хэмилтон
Что касается Валттери Боттаса, то финн на этот раз не сумел оправдать ожидания даже «идеального второго». Если представить на секунду, что Хэмилтон и Боттас — пилоты «Ред Булл», то Валттери был бы немногим лучше опального Александера Албона. Албона уже уволили… Только подумайте, Хэмилтон выиграл Кубок конструкторов в одиночку. Очки Боттаса, в принципе, были не нужны. Валттери за сезон восемь (!!!) раз проиграл в гонках Максу Ферстаппену, то есть, фактически, в половине гонок, обладая лучшей техникой в пелотоне. А если бы не проблемы с надёжностью у голландца, то Ферстаппен стал бы
«Нет слов. Думаю, я должен начать со слов благодарности всем ребятам здесь и на заводе за предоставленную ими возможность. Я не смог бы этого сделать, если бы не присоединился к этой команде. Наш путь был просто колоссальным. Знаю, часто говорю, что это превосходит самые смелые мечты, но всю жизнь я втайне мечтал об этом. Это казалось невероятным. Помню, видел, как Михаэль выигрывал свои титулы. Даже завоевать один, два или три титула — очень сложно. Семь титулов — это просто невообразимо. Думаю, это не последнее, что мы можем сделать вместе, я и команда», — сказал Льюис Хэмилтон после того, как сравнялся по количеству титулов с Михаэлем Шумахером.
«Мерседес» точно не остановится на достигнутом. Пока нет никаких гарантий, что именно будет в 2022-м, так что следующий сезон может стать едва ли не последним и единственным шансом Льюиса Хэмилтона взять восьмой титул. Да, он может выиграть и десять, но завоевать почти гарантированный восьмой — огромное достижение. «Мерседес» вступает в 2021 год, будучи непобедимой величиной, и до конца следующего сезона и окончания эпохи ныншнего регламента это вряд ли изменится. Ключевым следующий сезон станет для Боттаса — второго такого года, как 2020-й, ему не простят и легко заменят на Джорджа Расселла (если, конечно, Льюис не подпишет контракт на один год и не покинет «подработку» в конце 2021-го).
Александр Кожевников