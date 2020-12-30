СМИ: Семикратный чемпион «Формулы-1» Хэмилтон получит титул рыцаря
ТАСС, 30 декабря. Британский гонщик «Формулы-1» Льюис Хэмилтон будет посвящен в рыцари. Об этом сообщает газета Daily Mail.
ТАСС, 30 декабря. Британский гонщик «Формулы-1» Льюис Хэмилтон будет посвящен в рыцари. Об этом сообщает газета Daily Mail.
Церемония пройдет в четверг. Отмечается, что решение о присвоении титула носило спорный характер в связи с тем, что 35-летний спортсмен не является налоговым резидентом Великобритании (необходимое условие для вручения государственной награды). Решением
Он станет четвертым гонщиком, удостоенным титула рыцаря. Помимо него, в рыцари были посвящены сэр Джек Брэбхэм, сэр Стирлинг Мосс и сэр Джеки Стюарт.
Хэмилтон, представляющий с 2013 года «Мерседес», в прошедшем сезоне стал семикратным чемпионом мира, сравнявшись с немцем Михаэлем Шумахером. Помимо «Мерседеса», он представлял «Макларен». На его счету 95 побед и 98