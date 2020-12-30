СМИ: Семикратный чемпион «Формулы-1» Хэмилтон получит титул рыцаря

Церемония пройдет в четверг. Отмечается, что решение о присвоении титула носило спорный характер в связи с тем, что 35-летний спортсмен не является налоговым резидентом Великобритании (необходимое условие для вручения государственной награды). Решением премьер-министра страны Бориса Джонсона Хэмилтон попал в список дипломатических представителей и иностранных лиц, которые принесли исключительную пользу Великобритании, в связи с чем он может получить награду.