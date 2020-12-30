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11:00 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Семикратный чемпион «Формулы-1» Хэмилтон получит титул рыцаря

ТАСС, 30 декабря. Британский гонщик «Формулы-1» Льюис Хэмилтон будет посвящен в рыцари. Об этом сообщает газета Daily Mail.

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Источник: AP 2020
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Церемония пройдет в четверг. Отмечается, что решение о присвоении титула носило спорный характер в связи с тем, что 35-летний спортсмен не является налоговым резидентом Великобритании (необходимое условие для вручения государственной награды). Решением премьер-министра страны Бориса Джонсона Хэмилтон попал в список дипломатических представителей и иностранных лиц, которые принесли исключительную пользу Великобритании, в связи с чем он может получить награду.

Он станет четвертым гонщиком, удостоенным титула рыцаря. Помимо него, в рыцари были посвящены сэр Джек Брэбхэм, сэр Стирлинг Мосс и сэр Джеки Стюарт.

Хэмилтон, представляющий с 2013 года «Мерседес», в прошедшем сезоне стал семикратным чемпионом мира, сравнявшись с немцем Михаэлем Шумахером. Помимо «Мерседеса», он представлял «Макларен». На его счету 95 побед и 98 поул-позиций, что является рекордными показателями.

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