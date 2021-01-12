Бахрейн примет первый этап нового сезона «Формулы-1»

Чемпионат должен был стартовать в Мельбурне 19—21 марта , но Гран-при Австралии был перенесен на 19—21 ноября . В связи с просьбой организаторов Гран-при Китая этап будет перенесен на неопределенный срок, его в календаре заменит Гран-при Италии, который состоится в Имоле 16—18 апреля . Изменения связаны с ограничениями в связи с пандемией коронавируса.