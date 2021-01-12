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13:08 (мск), источник: ТАСС

Бахрейн примет первый этап нового сезона «Формулы-1»

ТАСС, 12 января. Первый этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» пройдет с 26 по 28 марта в Бахрейне. Обновленный календарь соревнований опубликован на официальном сайте «Формулы-1».

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Чемпионат должен был стартовать в Мельбурне 19—21 марта, но Гран-при Австралии был перенесен на 19—21 ноября. В связи с просьбой организаторов Гран-при Китая этап будет перенесен на неопределенный срок, его в календаре заменит Гран-при Италии, который состоится в Имоле 16—18 апреля. Изменения связаны с ограничениями в связи с пандемией коронавируса.

Во время загрузки произошла ошибка.

Изменения не коснулись российского этапа чемпионата, который состоится 24—26 сентября в Сочи.

В прошлом сезоне чемпионом стал британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, выигравший титул в седьмой раз и повторивший рекорд немца Михаэля Шумахера.

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