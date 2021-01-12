Бахрейн примет первый этап нового сезона «Формулы-1»

Чемпионат должен был стартовать в Мельбурне 19—21 марта, но Гран-при Австралии был перенесен на 19—21 ноября. В связи с просьбой организаторов Гран-при Китая этап будет перенесен на неопределенный срок, его в календаре заменит Гран-при Италии, который состоится в Имоле 16—18 апреля. Изменения связаны с ограничениями в связи с пандемией коронавируса.
Изменения не коснулись российского этапа чемпионата, который состоится 24—26 сентября в Сочи.
В прошлом сезоне чемпионом стал британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, выигравший титул в седьмой раз и повторивший рекорд немца Михаэля Шумахера.