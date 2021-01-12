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20:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Пилот «Формулы-1» показал полученные в страшной аварии со взрывом ожоги

Пилот команды Haas Ромен Грожан, попавший в страшную аварию со взрывом во время этапа Гран-при Бахрейна «Формулы-1», показал последствия полученных ожогов. Фотографии спортсмен опубликовал в Instagram.

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Источник: AP 2020

Гонщик выложил два снимка. На первом он сидит с котом, а на втором демонстрирует поврежденные огнем руки. По мнению Грожана, выглядят они до сих пор «не очень». Он также посоветовал впечатлительным людям отказаться от просмотра второго фото.

Во время загрузки произошла ошибка.

30 ноября 2020 года Грожан записал видеообращение из больницы. Он отметил, что все «почти в порядке», а также поблагодарил врачей и болельщиков. «Надеюсь, скоро я смогу вам писать и рассказывать, как идут дела», — сказал он.

Авария произошла 29 ноября в результате столкновения болидов Ромена Грожана и российского гонщика Alpha Tauri Даниила Квята. Болид Грожана врезался в ограждение и взорвался. Спортсмену были диагностированы ожоги рук и лодыжек.

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